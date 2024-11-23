Медведев высказался о выдаче ордера на арест Нетяньяху

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йована Галана. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным», – заявил заместитель председателя Совета безопасности.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит в этом никакого смысла и не будет комментировать выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, поскольку считают это юридически недействительным.
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Александр Климов