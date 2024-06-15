Yonhap: КНДР строит объект неизвестного назначения в демилитаризированной зоне

Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым привлекать Россию к будущим конференциям по Украине, и заявил, что цель конференции, которая начнется в Швейцарии 15 июня, заключается в создании основ для этого. Об этом он сообщил телеканалу ZDF во время саммита G7 в Италии.