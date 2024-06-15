Yonhap: КНДР строит объект неизвестного назначения в демилитаризированной зоне

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Военные КНДР ведут строительные работы в демилитаризированной зоне (ДМЗ), которая разделяет две Кореи. Там возводятся стены и прокладываются дороги.
Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на неназванный источник в среде военных. По его утверждению, работы ведутся в районах между Военной демаркационной линией и Северной пограничной линией в демилитаризованной зоне. Северокорейцы возводят стены, роют землю и прокладывают дороги.
Пока не ясно, строят ли солдаты КНДР капитальную стену вдоль границы, или просто создают дополнительные укрепления в отдельных точках. Журналисты агентства не исключают, что Пхеньян намерен построить некий аналог Берлинской стены вдоль всей границы, длина которой составляет 248 километров.
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Александр Бойцов