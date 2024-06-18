Yonhap: Южнокорейские военные снова открыли стрельбу из-за нарушения границы

Фото: istockphoto/Alexander Sanchez
Солдаты КНДР во второй раз за две недели пересекла военную демаркационную линию внутри демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей. Южнокорейские военные вынуждены были открыть предупредительный огонь.
Об этом сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея (JCS). Инцидент произошёл около 8:30 по местному времени (2:30 по московскому). Небольшая группа северокорейских военных ненадолго пересекла демаркационную линию и оказалась на территории Южной Кореи. Южнокорейские военные получили сигнал об этом с помощью специальной аппаратуры. Они предупредили солдат КНДР, после чего произвели несколько выстрелов. После этого северокорейцы вернулись на свою территорию.
Такой же инцидент произошёл 9 июня на другом участке границы. Представитель JCS уточнил, что, вероятнее всего, военные КНДР пересекли границу случайно, как и в прошлый раз. В последнее время Пхеньян ведёт на своей стороне активные строительные работы. Скорее всего, с этим и связано непреднамеренное нарушение границы северокорейцами, считают в Сеуле.
Читайте также:
Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь в сторону солдат КНДР
Yonhap: КНДР строит объект неизвестного назначения в демилитаризированной зоне
КНДР отправила в Южную Корею более трехсот воздушных шаров с мусором
Александр Бойцов