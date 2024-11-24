«Редкий урод»: Медведев о двойных стандартах США по МУС

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского сенатора Линдси Грэма* о том, что США должны ввести ограничительные меры, а также уничтожить экономику всех государств, которые помогут Международному уголовному суду (МУС) взять под стражу израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Медведев высказался в своем Telegram-канале.
«И на закуску. Американский сенатор-русофоб и попросту редкий урод Грэм (включён в реестр террористов и экстремистов в РФ) сказал, что Вашингтон должен ввести санкции и уничтожить экономику всех стран, которые помогут МУС арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны Йоава Галанта», — написал российский политик, комментируя последние события в мире.Медведев указал на двойные стандарты американской стороны. По словам зампреда, США признают МУС для одних глав государств, но при этом «готовы рвать на части» другие за исполнение актов того же МУС.
«Честная, открытая позиция», - резюмировал Медведев.
Перед этим Дмитрий Медведев объяснял рост российских военных расходов.
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Никита Кротов