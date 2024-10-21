Юлия Навальная* объявила о намерении стать президентом России

Юлия Навальная* (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)
Вдова оппозиционного политика Алексея Навального* Юлия* заявила о намерении стать президентом России. Об этом она заявила в беседе с британским телеканалом «Би-би-си».
Навальная* отметила, что её главной целью является приближение и реализация перемен в стране. В случае возвращения в Россию, она будет баллотироваться на пост главы государства.
Однако напомним, что оппозиционерка объявлена в розыск. В случае возвращения на родину ей грозит арест и заключение под стражу. В связи с этим, её заявления не стоит воспринимать всерьёз.
Также в ходе интервью Навальная* заявила, что российская оппозиция в настоящее время переживает сложные времена. Часть из её представителей находится в изгнании, а другая пребывает в затяжной депрессии.
Кроме того, вдова Навального* сделала критическое заявление и в сторону Запада. По её словам, введение санкций против работников колонии, в которой скончался её муж, является только насмешкой над его памятью. У них никогда не было недвижимости за рубежом, поэтому они не ощутят на себе введённых ограничений.
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Однако напомним, что оппозиционерка объявлена в розыск. В случае возвращения на родину ей грозит арест и заключение под стражу. В связи с этим, её заявления не стоит воспринимать всерьёз.
Также в ходе интервью Навальная* заявила, что российская оппозиция в настоящее время переживает сложные времена. Часть из её представителей находится в изгнании, а другая пребывает в затяжной депрессии.
Кроме того, вдова Навального* сделала критическое заявление и в сторону Запада. По её словам, введение санкций против работников колонии, в которой скончался её муж, является только насмешкой над его памятью. У них никогда не было недвижимости за рубежом, поэтому они не ощутят на себе введённых ограничений.
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*признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами
Анастасия Чинкова