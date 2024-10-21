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Юлия Навальная* объявила о намерении стать президентом России

21 октября 2024, 11:21
Юлия Навальная* (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Юлия Навальная* (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Вдова оппозиционного политика Алексея Навального* Юлия* заявила о намерении стать президентом России. Об этом она заявила в беседе с британским телеканалом «Би-би-си».
Навальная* отметила, что её главной целью является приближение и реализация перемен в стране. В случае возвращения в Россию, она будет баллотироваться на пост главы государства.

Однако напомним, что оппозиционерка объявлена в розыск. В случае возвращения на родину ей грозит арест и заключение под стражу. В связи с этим, её заявления не стоит воспринимать всерьёз.



Также в ходе интервью Навальная* заявила, что российская оппозиция в настоящее время переживает сложные времена. Часть из её представителей находится в изгнании, а другая пребывает в затяжной депрессии.

Кроме того, вдова Навального* сделала критическое заявление и в сторону Запада. По её словам, введение санкций против работников колонии, в которой скончался её муж, является только насмешкой над его памятью. У них никогда не было недвижимости за рубежом, поэтому они не ощутят на себе введённых ограничений.

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МИД РФ: Вернувшиеся в состав России регионы не будут предметом торга
21 октября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Вернувшиеся в состав России регионы не могут являться предметом какого-либо торга или объектом политических игр, как и их территория и проживающие на ней люди. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали свой выбор и навсегда связали свою судьбу с Россией. Какие-либо спекуляции на эту тему просто неуместны. Таким образом дипломат прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ сообщения, что основой для мирных переговоров могут стать гарантии безопасности для Украины в обмен на контроль РФ над новыми территориями.

Полищук указал, что основой переговоров по урегулированию украинского конфликта должна стать задача устранения первопричин его возникновения. К ним дипломат отнёс расширение НАТО на восток, нарушение странами Запада принципа неделимости безопасности, а также откровенное попрание киевским режимом прав и свобод граждан, прежде всего национальных меньшинств и русскоязычного населения.

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Встреча с Кадыровым и ужин в резиденции Путина: подробности неофициальной части переговоров президентов России и ОАЭ
21 октября 2024, 11:23

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (Фото: сайт Кремля)

В резиденции президента России в Ново-Огарево состоялся неформальный ужин главы государства Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Основными темами обсуждения стали ситуация на Украине и события на Ближнем Востоке. О чем еще говорили лидеры стран — в материале «Радио 1».

Визит главы ОАЭ в Москву


Владимир Путин тепло встретил высокопоставленного гостя из ОАЭ, выразив благодарность за содействие в решении гуманитарных вопросов, связанных с украинским кризисом. Напомним, ОАЭ выступают активным посредником в обмене пленными. Российский президент также сообщил, что проинформирует своего собеседника о ходе конфликта между Россией и Украиной, а также обсудит сложную обстановку на Ближнем Востоке.

Кремль объяснил встречу Путина с президентом ОАЭ в резиденции


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил причину, по которой Путин пригласил президента ОАЭ в свою резиденцию. Песков отметил, что Путина и шейха Мухаммеда объединяют конструктивные и доверительные отношения, которые существуют уже продолжительное время.

«И эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Официальная встреча запланирована на понедельник, 21 октября.


Кадыров рассказал, как встретил в аэропорту президента ОАЭ


Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Кадыров встретил арабского шейха в составе российской делегации.

«Для меня было большой честью встретить в Москве уважаемого гостя в составе нашей делегации. Я тепло поприветствовал шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна», — сообщил глава Чечни.

Кадыров отметил, что в рамках визита шейха ожидается насыщенная программа.

Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи (Фото: сайт Кремля)

Президент ОАЭ примет участие в саммите БРИКС


Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В состав БРИКС, кроме России, входят Китай, Индия, Бразилия и Южноафриканская Республика. С 1 января 2024 года в организацию вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иран. Одним из ключевых направлений работы БРИКС является стремление к справедливым изменениям в глобальной экономике.

К другим важным задачам, по словам президента России, относится увеличение доли торговли и инвестиций в национальных валютах, разработка двусторонних расчетных механизмов в рамках объединения, а также создание надежных и безопасных финансовых инструментов.

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В Кремле назвали главное условие России на переговорах по Украине
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ЦИК Молдавии объявила о проведении второго тура выборов президента
ЦИК: Молдавия выберет президента во II туре 3 ноября
21 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Второй тур президентских выборов в Молдавии назначен на 3 ноября. Об этом в ходе брифинга объявила глава Центризбиркома (ЦИК) страны Анжела Караман.
Предварительные данные показывают, что ни один и 11 кандидатов не набрал более 50% голосов. Это означает, что необходимо проведение второго тура голосования.

Пока сведения носят предварительный характер. Окончательные данные будут доступны, когда ЦИК получит оригиналы протоколов с избирательных участков. Это произойдёт в течение 48 часов с момента окончания выборов.

После обработки 98,51% протоколов выяснилось, что пока лидирует нынешняя глава государства Майя Санду. Она набрала 42,07% голосов. Следом за ней идёт экс-генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, у которого 26,27% голосов. Оба кандидата прошли во второй тур.

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#молдавия
#выборы
#президент
#цик
#данные
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МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за слухов о присутствии войск КНДР на СВО
21 октября 2024, 10:40

Фото: iStock/Jae Young Ju

МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле на беседу, содержание которой не раскрывается. Об этом пресс-служба российского посольства в Республике Корея сообщила РИА Новости.
Отмечается, что посла Георгия Зиновьева пригласили для беседы.

В ведомстве подчеркнули, что дополнительные сведения о беседе, в том числе детали её содержания, будут озвучены после «по мере необходимости».

При этом агентство Рёнхап пишет, что южнокорейское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла в связи с распространившимися слухами о якобы решении КНДР отправить своих военных в зону проведения спецоперации на Украине.

В минувшую пятницу президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание для обсуждения вопросов безопасности в связи с утверждениями разведки о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат на СВО.

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#южная корея
#мид
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#кндр
#военные
#сво
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В ГД назвали резкое изменение голосов на выборах в Молдавии подтасовкой
21 октября 2024, 10:14

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

На референдуме, проходившем в Молдавии по вопросу о вступлении страны в Европейский Союз, зафиксировано резкое изменение голосов, что вызвало бурные обсуждения и обвинения в фальсификациях. Об этом информирует РИА Новости.
По предварительным данным Центризбиркома, после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что результаты голосования являются грубейшей подтасовкой. Он отметил, что в процессе подсчёта голосов ситуация менялась не в пользу сторонников интеграции с Европой.

«Уже было понятно, что число проголосовавших за интеграцию в Европу меньше, но стали резко меняться результаты. Понятно, что это подтасовки, понятно, это грубейшая подтасовка», — подчеркнул депутат.

Чепа также отметил, что выборы в Молдавии трудно назвать честными. Он указал на значительное противостояние со стороны жителей Гагаузии и Приднестровья, где результаты голосования показали 100% против евроинтеграции. В то же время на президентских выборах действующая глава государства Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, лидирует с 41,92% голосов.

Ранее стало известно, что в Молдавии число сторонников евроинтеграции превысило количество противников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#молдавия
#выборы
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Глава Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом
21 октября 2024, 08:59

Ллойд Дж. Остин (Фото: сайт Пентагона)

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин приехал в Киев. Заранее об этом визите ничего не было известно.
По данным информационного агентства Reuters, в ходе этой поездки шеф Пентагона должен продемонстрировать, что Вашингтон остаётся партнёром и союзником Киева в преддверии президентских выборов в Соединённых Штатах, которые пройдут 5 ноября.

Предполагается, что в рамках визита Остин проведёт встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой министерства обороны Рустемом Умеровым. В ходе переговоров будут обсуждаться потребности Украины в вооружениях.

В публикации отмечается важность этой поездки, поскольку будущее американской помощи Киеву «висит на волоске», а Россия продолжает добиваться устойчивых успехов на поле боя.

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#россия
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#сша
#пентагон
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МИД РФ: В «плане победы» Зеленского нет ни плана, ни победы
МИД РФ предостерёг дружественные страны от поддержки «плана победы» Зеленского
21 октября 2024, 08:58

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Россия предостерегает своих друзей и партнёров от поддержки различных «планов победы», «формулы мира» или «саммита мира», активно продвигаемых Киевом. Всё это выраженные ультимативные инициативы, не имеющие реальных путей реализации.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он подчеркнул, что Киев пытается навязать государствам поддержку этих ультимативных форматов методами обмана и давления.

«В "плане победы" (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского нет ни плана, ни победы. Так же, как в его "формуле мира" не было ни мира, ни формулы, а в "саммите мира" в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита», — заявил российский дипломат.

Сам факт выдвижения пресловутого «плана победы» полностью дезавуирует декларации киевского режима о якобы стремлении к миру, поскольку в его пунктах не содержится никаких мирных инициатив, а сама суть плана заключается, напротив, в максимальной эскалации конфликта, подчеркнул Полищук. Весь этот план более всего напоминает очередной крик о помощи, заключил директор департамента российского МИД.

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#киев
#зеленский
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WSJ: Трамп рассказал о своих угрозах Путину ударом по Москве из-за Украины
21 октября 2024, 08:30

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Бывший, а, возможно, и будущий президент США Дональд Трамп заявил, что он якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину ударом по центру Москвы. По его словам, он обещал это сделать в случае, если Россия «не оставит в покое» Украину.
Об этом кандидат на пост главы государства от Республиканской партии рассказал во время встречи с редакционной коллегией издания The Wall Street Journal. По его словам, он был вынужден прибегнуть к подобным жёстким угрозам, несмотря на хорошие личные взаимоотношения с Путиным.

«Если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», — приводят слова экс-презтидента США авторы публикации.

Когда именно и при каких обстоятельствах мог бы происходить данный разговор, Трамп не уточнил.

Также на встрече с редколлегией был затронут вопрос возможного применения американцами военной силы против Китая из-за ситуации с Тайванем. Бывший президент заявил, что не видит необходимости в таких действиях, сославшись опять-таки на свои хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

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#украина
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В Молдавии число сторонников евроинтеграции превысило количество противников
21 октября 2024, 07:56

Фото: iStock/Alfonso Sangiao

После обработки 97,66% протоколов на референдуме о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз, результаты показали практически равное разделение мнений среди избирателей. Об этом информирует РИА Новости.
На референдуме граждане отвечали на вопрос о поддержке изменения Конституции для вступления в ЕС. В то время как в целом по стране результаты близки к равновесию, в Гагаузии почти 95% избирателей высказались против евроинтеграции. В Приднестровье против вступления в ЕС выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%.

Кроме того, в Молдавии в воскресенье прошли выборы президента. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, ни один из кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер, что означает необходимость проведения второго тура выборов, запланированного на 3 ноября.

В Молдавии заявили о возможности организации второго тура выборов президента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#молдавия
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