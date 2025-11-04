ЮНЕСКО не принимает достаточных мер для борьбы с дискриминацией, указали в МИД РФ

04 ноября 2025, 10:15

Панкин: ЮНЕСКО не борется со сносом памятников в Одессе

Фото: iStock/SlavkoSereda

ЮНЕСКО не предпринимает достаточных шагов для борьбы с дискриминацией в сферах образования, науки и культуры, а также не реагирует на действия украинских властей, связанные с демонтажем исторических памятников в Одессе. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, выступая на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в Самарканде с 30 октября по 13 ноября.





По словам Панкина, организация демонстрирует выборочный подход, игнорируя случаи, когда под угрозой оказываются объекты всемирного наследия.



Замминистра подчеркнул, что такая позиция негативно сказывается на состоянии международного гуманитарного взаимодействия в сфере ответственности ЮНЕСКО.





«Как следствие, недостаточно мер принимается для борьбы с дискриминацией в области образования, науки и культуры, нарастает цифровой разрыв, не изжита неоколониальная практика», – заявил Панкин.