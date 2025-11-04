Беженец из ДНР рассказал, как ВСУ сожгли его дом
Житель поселка Торское получил несколько контузий после атак ВСУ по его дому
Беженец из поселка Торское Краснолиманского района ДНР Сергей Трофименко получил несколько контузий после удара ВСУ по его дому. Из-за атаки постройка загорелась, передает РИА Новости.
В дом пострадавшего жителя попало три-четыре снаряда во время обстрела со стороны ВСУ. Пожар начался ночью на кухне, когда здание атаковал беспилотник.
«Дрон что-то скинул, загорелось. Ну, с горем пополам потушили, а потом всё уже. Сарай разбитый, хата раскрыта, руки опустилась — надо уходить», — поделился с агентством Трофименко.Ранее сообщалось, что на блокпосту в селе Комар Донецкой Народной Республики украинские военные напали на инвалида. У мужчины с детства отсутствует нога, однако его высадили из автобуса и избили.