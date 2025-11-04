Беженец из ДНР рассказал, как ВСУ сожгли его дом

04 ноября 2025, 04:52

Житель поселка Торское получил несколько контузий после атак ВСУ по его дому

Фото: iStock/Bilanol

Беженец из поселка Торское Краснолиманского района ДНР Сергей Трофименко получил несколько контузий после удара ВСУ по его дому. Из-за атаки постройка загорелась, передает РИА Новости.





В дом пострадавшего жителя попало три-четыре снаряда во время обстрела со стороны ВСУ. Пожар начался ночью на кухне, когда здание атаковал беспилотник.





«Дрон что-то скинул, загорелось. Ну, с горем пополам потушили, а потом всё уже. Сарай разбитый, хата раскрыта, руки опустилась — надо уходить», — поделился с агентством Трофименко.