Беженец из ДНР рассказал, как ВСУ сожгли его дом

Житель поселка Торское получил несколько контузий после атак ВСУ по его дому
Фото: iStock/Bilanol

Беженец из поселка Торское Краснолиманского района ДНР Сергей Трофименко получил несколько контузий после удара ВСУ по его дому. Из-за атаки постройка загорелась, передает РИА Новости.



В дом пострадавшего жителя попало три-четыре снаряда во время обстрела со стороны ВСУ. Пожар начался ночью на кухне, когда здание атаковал беспилотник.

«Дрон что-то скинул, загорелось. Ну, с горем пополам потушили, а потом всё уже. Сарай разбитый, хата раскрыта, руки опустилась — надо уходить», — поделился с агентством Трофименко.
Ранее сообщалось, что на блокпосту в селе Комар Донецкой Народной Республики украинские военные напали на инвалида. У мужчины с детства отсутствует нога, однако его высадили из автобуса и избили.
Мария Моисеева

