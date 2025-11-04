Огромный пожар с электрическими вспышками начался в Днепропетровской области после атаки
В Днепропетровской области вспыхнул масштабный пожар после атаки. Новость распространил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», публикуя кадры с места происшествия.
Уточняется, что возгорание произошло в Николаевской общине Синельниковского района. Огонь охватил различные постройки.
На опубликованных кадрах видно, что горит большое количество зданий, также заметны яркие электрические вспышки. Какие именно объекты подверглись атаке и какое оружие применялось, в публикации не уточняется.
В Синельниковском районе Днепропетровской области воздушная тревога продолжается уже более 16 часов, пишет издание «Лента.ру».
Ранее «Радио 1» передавало, что из-за налета беспилотников ВСУ на юге Воронежской области оказались повреждены многоквартирный дом и гаражи с автомобилями.
