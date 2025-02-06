Юрий Борисов освобождён от обязанностей главы госкорпорации «Роскосмос»

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Президент России Владимир Путин сменил руководство «Роскосмоса». Генеральный директор Государственной корпорации по космической отрасли Юрий Борисов освобождён от своих обязанностей.
Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации. Новым генеральным директором госкорпорации президент назначил Дмитрия Баканова. Ранее он занимал должность заместителя министра транспорта РФ. В Минтранс он пришёл в 2019 году.
Дмитрий Баканов родился 7 октября 1985 года в городе Ленинск Казахской ССР. В 2007 году он закончил Санкт-Петербургский государственный университет, где получил степень по специальности «экономист». С 2011 по 2019 год, до прихода в Минтранс, Баканов возглавлял компанию «Спутниковая система "Гонец"» и был одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний.
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Дмитрий Баканов родился 7 октября 1985 года в городе Ленинск Казахской ССР. В 2007 году он закончил Санкт-Петербургский государственный университет, где получил степень по специальности «экономист». С 2011 по 2019 год, до прихода в Минтранс, Баканов возглавлял компанию «Спутниковая система "Гонец"» и был одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний.
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Александр Бойцов