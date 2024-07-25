Юрист Ремесло раскрыл реальное положение дел в ФБК*

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Юрист Илья Ремесло предположил, что сейчас внутри ФБК* идёт борьба между её лидерами за средства.
Так, по его мнению, позиции одного из лидеров команды Леонида Волкова** внутри ФБК* сильно пошатнулись из-за того, что по мнению его соратников он собирает все пожертвования в биткоинах на личный кошелёк и предоставляет недостоверные отчёты о балансе криптовалюты.
А вот в семье певицы Аллы Пугачёвой, сбежавшей ранее из страны, также наблюдается разлад. Так, её родственники, которые остались в России и высказались о поддержке СВО, сообщили, что артиска прекратила с ними всяческое общение после отъезда.
Ранее юрист Илья Русяев заявлял, что имущество певицы Аллы Пугачёвой при признании её иноагентом нельзя будет автоматически конфисковать, поскольку так не предусмотрено законодательством.
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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ.
** Физлицо, признанное иностранным агентом.
«Идёт борьба за донаты и за то, чтобы распоряжаться итоговой суммой. При Волкове** эта деятельность велась очень непрозрачно. Он уже занимался махинациями. Года четыре назад у него уже не сходился баланс на биткоин-кошельке. У других членов ФБК* есть подозрения по поводу Волкова**», — прокомментировал в беседе с RT Ремесло.
А вот в семье певицы Аллы Пугачёвой, сбежавшей ранее из страны, также наблюдается разлад. Так, её родственники, которые остались в России и высказались о поддержке СВО, сообщили, что артиска прекратила с ними всяческое общение после отъезда.
«Мы слышим поговорку «В семье не без урода», но гораздо реже вспоминаем другую народную мудрость — «Не стоит город без праведника». Справедливы эти слова: невозможно найти в нашем народе семью, в которой не было бы хотя бы одного хорошего человека. Какую из двух пословиц применить к истории Пугачёвой и её родственниках, поддерживающих СВО, это уж пускай каждый решает сам», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» обозреватель Александр Бабицкий.
Ранее юрист Илья Русяев заявлял, что имущество певицы Аллы Пугачёвой при признании её иноагентом нельзя будет автоматически конфисковать, поскольку так не предусмотрено законодательством.
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Депутат рассказал, что может грозить Пугачевой за дискредитацию армии
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ.
** Физлицо, признанное иностранным агентом.
Мелисса Тимофеева