Юрист Русяев объяснил, почему имущество Пугачевой нельзя конфисковать

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Юрист Илья Русяев заявил, что имущество певицы Аллы Пугачёвой при признании её иноагентом нельзя будет автоматически конфисковать, поскольку так не предусмотрено законодательством.
Он пояснил, что для конфискации имущества требуется отдельное судебное постановление.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, какое наказание может грозить певице Алле Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По его словам, если в публикациях Пугачевой будет выявлена и подтверждена дискредитация российской армии, то примадонне может грозить до 5 лет тюремного заключения.
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«Важно понимать, что действующее законодательство не предусматривает автоматической конфискации у иноагентов. Для этого потребуется отдельное судебное решение, основанное на доказательствах незаконного использования имущества», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Русяев.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, какое наказание может грозить певице Алле Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По его словам, если в публикациях Пугачевой будет выявлена и подтверждена дискредитация российской армии, то примадонне может грозить до 5 лет тюремного заключения.
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Мелисса Тимофеева