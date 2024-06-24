RT: против руководства ФБК* могут возбудить дела по экстремистским статьям

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В отношении сотрудников ФБК* Дмитрия Низовцева** и Сергея Бойко** могут возбудить новые уголовные дела по экстремистским статьям. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрошенных юристов.
Юристы уверены, что у полиции есть все основания для начала доследственных проверок.
Напомним, ещё в 2022 году Низовцев** и Бойко** на YouTube-канале ФБК* оправдывали поджоги военкоматов и убийства их сотрудников. Низовцев** заявлял, что допустимо стрелять в военкомов. При этом Бойко** добавлял, что это стоит делать для защиты своей жизни.
При этом заслуженный юрист России Иван Соловьёв увидел в подобных высказываниях признаки призыва к совершению терактов и публичного оправдания терроризма.
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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ.
** Физлица, признанные иностранными агентами.
Напомним, ещё в 2022 году Низовцев** и Бойко** на YouTube-канале ФБК* оправдывали поджоги военкоматов и убийства их сотрудников. Низовцев** заявлял, что допустимо стрелять в военкомов. При этом Бойко** добавлял, что это стоит делать для защиты своей жизни.
«Есть признаки по ст. 280.4 УК России («Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства»)», — рассказала адвокат Сталина Гуревич в беседе с RT.
При этом заслуженный юрист России Иван Соловьёв увидел в подобных высказываниях признаки призыва к совершению терактов и публичного оправдания терроризма.
Читайте также:
На экс-главу ФБК* Леонида Волкова** совершили нападение в Вильнюсе
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RT: Дочь Навального** готовят на смену действующему руководству ФБК*
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ.
** Физлица, признанные иностранными агентами.
Элина Позднякова