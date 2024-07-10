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Депутат рассказал, что может грозить Пугачевой за дискредитацию армии

Депутат Журавлев: Пугачевой грозит до пяти лет тюрьмы за дискредитацию армии
10 июля 2024, 15:40
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, какое наказание может грозить певице Алле Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Журавлева, если в публикациях Пугачевой будет выявлена и подтверждена дискредитация российской армии, то примадонне может грозить до 5 лет тюремного заключения. Уточняется, что исследованием постов исполнительницы займутся сотрудники правоохранительных органов.

Депутат отметил, что в случае признания Пугачевой иноагентом, ей станет затруднительно получать средства из РФ. При этом, по мнению политика, певица не скрывает свою антироссийскую позицию, по этой причине процедура признания иностранным агентом не должна долго длиться.



Ранее певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве. Она косвенно обвинила в инциденте Россию, опубликовав соответствующий пост в соцсети.

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Стало известно, кто стоит за подготовкой теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» выгоден лишь Западу
10 июля 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Украинские операции на территории России готовила британская внешняя разведка. Так считает член-корреспондент Академии военных наук, военный эксперт Александр Бартош, его слова передает газета ВЗГЛЯД.
В среду, 10 июля, ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

«Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Бартош.

По его словам, подобными действиями Киев пытается продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу.

Кроме того, Бартош выразил уверенность в том, что в операциях украинских спецслужб очевиден западный след. Он считает, что замыслы провокации появились именно в Лондоне и Вашингтоне, там же готовили и украинских вербовщиков и занимались разработкой плана операции.

«Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.

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Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры
10 июля 2024, 15:18

Фото: сайт Кремля

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что смена декораций в Штатах может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия.
По словам политика, почти все сходятся во мнении, что сценарий, при котором украинский лидер Владимир Зеленский пойдет на переговоры, является практически нереальным. Медведев также выразил абсолютную уверенность в том, что такой исход для РФ является невыгодным.

Он заключил, что в скором времени команда Зеленского бежит на Запад или «будет растерзана толпой».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Белый дом: НАТО планирует выделить ВСУ около 40 миллиардов евро в 2025 году
10 июля 2024, 15:15

Фото: iStock/:Onidji

Страны НАТО планируют выделить Украине в следующем году минимум 40 миллиардов евро для помощи ВСУ. Такие данные следуют из пресс-релиза, опубликованного на сайте Белого дома.
«Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года», — такая информация приводится в документе.

Кроме того, союзники Украины намерены обеспечить Киеву устойчивый уровень помощи в сфере безопасности для победы в конфликте с Россией.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что западных поставок истребителей F-16 производства США на Украину будет недостаточно, поэтому стране необходимо более сотни таких машин. По его словам, проблема с истребителями F-16 заключается в их количестве и сроках поставки. В настоящее время у Киева есть решение о 10-20 машинах, однако даже если у киевского режима их будет 50, «то это ничто».

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Советник главы ДНР Гагин поделился своим состоянием после атаки дрона ВСУ
10 июля 2024, 14:56

Фото: iStock/Diy13

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил об улучшении самочувствия после атаки украинского беспилотника.
В беседе с RT он отметил, что уже продолжает исполнять рабочие обязанности.

До этого в Совете Федерации одобрили закон, согласно которому дети-инвалиды и неработающие инвалиды с детства из семей погибших участников специальной военной операции смогут получать одновременно две пенсии. Как передаёт АГН «Москва», таким детям будет полагаться пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия по инвалидности.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ уничтожили РЛС обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки ЗРК Improved HAWK американского производства.

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ВС РФ взорвали склад с боеприпасами и дома с военными ВСУ в Купянске
Лебедев: ВС РФ ударили по складу со снарядами и домам с военными ВСУ в Купянске
10 июля 2024, 14:30

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ нанесли несколько мощных ударов по вражескому складу со снарядами и домам, где проживали бойцы ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников в Харьковской области.
«Был нанесен удар по складскому помещению возле станции "Купянск-Узловой" 9 июля в 16:40. Бандеровцы, охранявшие склад в составе пяти человек, толком не найдены», — рассказал Лебедев в интервью РИА Новости.

Кроме того, по его словам, ВС РФ ударили по хозпостройке, где украинские минометчики хранили свои вещи, а также все необходимое для ведения боевых действий. Таким образом, Лебедев уточнил, что хозпостройка была полностью ликвидирована, а вместе с ней и несколько ящиков с минами.

При этом в ночь на 10 июля армия России также нанесла удар по двум домам в частном секторе, где проживали боевики ВСУ без разрешения хозяев.

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RS: У ВСУ не получится вернуть Крым и потерянные территории
10 июля 2024, 14:16

Фото: istockphoto / Vladimir Zapletin

Издание Responsible Statecraft пишет, что Киев не сможет вернуть Крым и другие территории, которые были потеряны с начала конфликта.
«Ни один серьёзный человек не верит, что такое возможно. Но пока Украина борется, говорить об этом некорректно. <…> Союзникам будет сложно не поддержать на саммите НАТО в Вашингтоне цель Украины — выиграть в конфликте. Однако они не обозначат цель «победы» и не определят её чётко», — говорится в публикации.

Также издание пишет, что Россию не удастся уничтожить, её присутствие будет ощущаться, кто бы ни был у власти в Кремле. И в какой-то момент Западу придётся попытаться сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы.

Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Однако украинская сторона инициативу отвергла.

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Бойцы ВС РФ в зоне СВО пересели на электросамокаты — видео
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#нато
#сво
#вс рф
#ракеты
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Бойцы ВС РФ в зоне СВО пересели на электросамокаты — видео
10 июля 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Электросамокаты используют российские военные в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе». Бойцы признались, что данная техника позволяет им передвигаться между позициями бесшумно и быстро. Помимо этого, электросамокат дает легче уворачиваться при обстреле.
В июне депутат ГД Максим Иванов предлагал отправлять в зону боевых действий электросамокаты из Екатеринбурга. Как пояснил парламентарий, к нему поступил запрос от одного из командиров гранатометного взвода ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российская армия заняла позиции ВСУ с помощью наземных роботов «Скорпион-М». По словам военнослужащих России, роботизированные дроны взорвали опорники украинских военных.

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Россия учится перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow
WSJ: РФ адаптирует средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов ВСУ
10 июля 2024, 14:01

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Россия адаптирует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы перехватывать высокоточные боеприпасы и уже в ближайшем будущем сможет чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на сотрудников разведки Украины и чиновников из Пентагона.
«Российские войска уже научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая снаряды Excalibur и ракеты HIMARS. Сейчас для ударов по силам РФ Украина применяет ракеты ATACMS и Storm Shadow, российская сторона адаптирует средства РЭБ для перехвата и этих целей», — гласит статья.

Утверждается, что Россия уже очень скоро поймёт, как увеличить перехваты западных ракет и значительно снизить их использование украинской стороной.

Кроме того, по данным газеты, высокоточные боеприпасы были эффективны в региональных конфликтах на Ближнем Востоке, однако с таким противником, как Москва, они могут не сработать.

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ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ
МО: ВС РФ уничтожили 3 установки ЗРК Improved Hawk и склад безэкипажных катеров
10 июля 2024, 13:58

Фото: iStock/0

Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ уничтожили РЛС обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки ЗРК Improved HAWK американского производства. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что также были ликвидированы склады хранения безэкипажных катеров украинской армии. Уточняется, что российские силы ударили по скоплениям живой силы и военной технике противника.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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