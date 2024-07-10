Депутат рассказал, что может грозить Пугачевой за дискредитацию армии

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, какое наказание может грозить певице Алле Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Журавлева, если в публикациях Пугачевой будет выявлена и подтверждена дискредитация российской армии, то примадонне может грозить до 5 лет тюремного заключения. Уточняется, что исследованием постов исполнительницы займутся сотрудники правоохранительных органов.
Депутат отметил, что в случае признания Пугачевой иноагентом, ей станет затруднительно получать средства из РФ. При этом, по мнению политика, певица не скрывает свою антироссийскую позицию, по этой причине процедура признания иностранным агентом не должна долго длиться.
Ранее певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве. Она косвенно обвинила в инциденте Россию, опубликовав соответствующий пост в соцсети.
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Депутат отметил, что в случае признания Пугачевой иноагентом, ей станет затруднительно получать средства из РФ. При этом, по мнению политика, певица не скрывает свою антироссийскую позицию, по этой причине процедура признания иностранным агентом не должна долго длиться.
Ранее певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве. Она косвенно обвинила в инциденте Россию, опубликовав соответствующий пост в соцсети.
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Екатерина Коршунова