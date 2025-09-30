Достижения.рф

Юрист RT Худякова: у Google изначально не было оснований для обращения в суд

Фото: iStock/Alena Kravchenko

RT совместно с юристами выработала стратегию, вынудившую Google заключить соглашение об урегулировании спора, которое утвердил суд Калифорнии. Об этом рассказала юрист RT Елизавета Худякова.



Отмечается, что у Google с начала не было оснований, чтобы обращаться в суд. Этот факт позже подтвердился в ходе судебного разбирательства.

«Совместно с нашими партнёрами — российским адвокатским бюро ART DE LEX и американским Marks & Sokolov была выработана стратегия, вынудившая Google заключить соглашение об урегулировании спора, которое и было утверждено судом Калифорнии, что позволит нам продолжить работу по признанию вынесенных российским судом решений в иностранных юрисдикциях», — пояснила Худякова.

Во вторник, 30 сентября, появилась информация о том, что компания Google отказалась от своих требований к телеканалам RT и «СПАС». В частности, речь шла о том, чтобы запретить российским СМИ обращаться в зарубежные суды для отстаивания своих интересов перед компанией.

Российские телеканалы продолжат процесс взыскания ранее присуждённых сумм с технологического гиганта.
Элина Позднякова

