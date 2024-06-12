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Ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети X, что крах Украины по афганскому сценарию произойдет быстро.
Боуз отметил, что Украина закончит так же, как Афганистан. Журналист отметил, что после конфликта остаткам государства придется на протяжении долгих лет выплачивать долг западным странам за поставленное вооружение и финансовую помощь.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Зеленский высказался про компромиссы с Россией
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова