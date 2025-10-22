Достижения.рф

Южная Корея провела экстренное заседание из-за пусков ракет со стороны КНДР

Фото: iStock/Jae Young Ju

Управление национальной безопасности Южной Кореи провело экстренное заседание после запуска КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщила администрация президента страны.



По информации южнокорейских военных, ракеты пролетели около 350 километров и, предположительно, упали на территории КНДР. В совещании приняли участие представители Объединенного командования начальников штабов, министерства обороны и других ведомств. Участники обменялись информацией о текущей ситуации в сфере безопасности и обсудили возможные меры реагирования на действия Пхеньяна.

Как отмечается в заявлении, управление в режиме реального времени отслеживало пуски и докладывало президенту о развитии событий.

«В ходе совещания были проверены меры реагирования управления, министерства обороны и вооруженных сил, а также дана оценка возможного влияния инцидента на ситуацию на Корейском полуострове», — говорится в релизе.

Правительство Южной Кореи заявило, что продолжит внимательно следить за действиями КНДР, включая вероятность новых запусков, и при необходимости примет соответствующие ответные меры.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0