Южная Корея провела экстренное заседание из-за пусков ракет со стороны КНДР

22 октября 2025, 07:19

Фото: iStock/Jae Young Ju

Управление национальной безопасности Южной Кореи провело экстренное заседание после запуска КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщила администрация президента страны.





По информации южнокорейских военных, ракеты пролетели около 350 километров и, предположительно, упали на территории КНДР. В совещании приняли участие представители Объединенного командования начальников штабов, министерства обороны и других ведомств. Участники обменялись информацией о текущей ситуации в сфере безопасности и обсудили возможные меры реагирования на действия Пхеньяна.



Как отмечается в заявлении, управление в режиме реального времени отслеживало пуски и докладывало президенту о развитии событий.





«В ходе совещания были проверены меры реагирования управления, министерства обороны и вооруженных сил, а также дана оценка возможного влияния инцидента на ситуацию на Корейском полуострове», — говорится в релизе.