Трамп сделал заявление касательно планов о встрече с Путиным

22 октября 2025, 01:19

Белый дом: Трамп пообещал принять решение о встрече с Путиным в ближайшие два дня

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о проведении встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили на сайте Белого дома.





Трамп подчеркнул, что его переговоры с президентом РФ должны быть продуктивными.





«Посмотрим, как все сложится. (...) Не хочу тратить время впустую», — заявил он.