Трамп сделал заявление касательно планов о встрече с Путиным
Белый дом: Трамп пообещал принять решение о встрече с Путиным в ближайшие два дня
Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о проведении встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили на сайте Белого дома.
Трамп подчеркнул, что его переговоры с президентом РФ должны быть продуктивными.
«Посмотрим, как все сложится. (...) Не хочу тратить время впустую», — заявил он.Американский лидер добавил, что видит возможность достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, поскольку уверен: обе стороны конфликта желают его завершения.
Отмечается, что окончательное решение о проведении двусторонней встречи хозяин Белого дома должен принять в течение ближайших двух дней.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового оборонного соглашения между Украиной и европейскими странами, которое закрепит обновлённые принципы сотрудничества.
По его словам, подготовка к встречам с европейскими партнёрами уже завершена, и ключевые мероприятия пройдут на этой неделе.