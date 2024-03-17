Южная Осетия обсуждает вопрос вхождения в состав России

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Южная Осетия ведет переговоры с Москвой о вступлении в состав России. Об этом изданию РИА Новости сообщил председатель Парламента Республики Южная Осетия Алан Алборов.
Он также обратил внимание на то, что стороны проводят совместную внешнюю политику по многим направлениям.
В 2022 году тема присоединяя республики уже обсуждалась. Тогда сообщалось, что для проведения такой процедуры необходим референдум. Законодательство РФ проведение голосования для присоединения субъекта к России предусматривает.
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«Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли, мы это сделаем», – заявил Алборов, рассуждая о возможных сроках реализации инициативы.
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Анастасия Хохлова