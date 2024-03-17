Южная Осетия обсуждает вопрос вхождения в состав России

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах, намеченных на осень этого года. Выступая на митинге перед сторонниками в Огайо, Трамп также назвал президента США Джо Байдена «серьезной угрозой для демократии», передает РИА Новости.