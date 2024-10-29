Южнокорейская разведка сообщила о повышении статуса дочери Ким Чен Ына

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Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила о возрастании статуса дочери лидера КНДР Ким Чен Ына и подготовке ее в качестве потенциальной наследницы, передает агентство Ренхап.
«По словам разведслужбы, Ким Чжу Э постепенно увеличивает свою активность, включая участие в партийных мероприятиях, сопровождаясь такими высокопоставленными фигурами, как Ким Ё Чжон и Чхве Сон Хи, что свидетельствует о возросшем статусе», — говорится в сообщении.
Кроме того, добавляется, что было замечено, как Ким Чжу Э вела прямую беседу с послом России в КНДР. Она также появлялась на официальных фото вместе с Ким Чен Ыном, однако в сопровождении личной охраны, что подтверждает ее укрепляющиеся позиции.
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