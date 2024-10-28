«Психологическая война»: стало известно, зачем перебежчики из КНДР хотят на Украину

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Группа из порядка 200 северокорейских перебежчиков, проживающих на территории Южной Кореи, хочет попасть на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших товарищей, которые якобы находятся сейчас в России. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
Отмечается, что группа состоит из бывших северокорейских военных, имеющих от семи до десяти лет боевого опыта. Они собираются применить знания о ВС КНДР для дезорганизации и деморализации солдат из Северной Кореи, которые якобы отправились в Россию для участия в СВО.
69-летний перебежчик Ан Чан Иль, входящий в состав группы, заявил, что он и его товарищи готовы работать агентами психологической войны, чтобы посредством громкоговорителей и распространения листовок оказывать давление на северокорейских солдат.
Он подчеркнул, что люди с военным опытом из КНДР лучше понимают психологическое состояние бойцов и военную культуру, чем кто-либо другой.
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69-летний перебежчик Ан Чан Иль, входящий в состав группы, заявил, что он и его товарищи готовы работать агентами психологической войны, чтобы посредством громкоговорителей и распространения листовок оказывать давление на северокорейских солдат.
Он подчеркнул, что люди с военным опытом из КНДР лучше понимают психологическое состояние бойцов и военную культуру, чем кто-либо другой.
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Анастасия Чинкова