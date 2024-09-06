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За выборами в Реутове следят более 450 наблюдателей

06 сентября 2024, 14:27
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

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За ходом выборов в Совет депутатов Реутова следят свыше 450 наблюдателей. Это представители Общественной палаты, политических партий и кандидатов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На каждом избирательном участке присутствуют от 10 до 12 наблюдателей. Учитывая, что избирательных участков у нас 46, это почти 500 человек. Они контролируют ход голосование, работу участковых комиссий, соблюдение закона. Жалоб в ТИК от наблюдателей пока не поступало», – рассказала председатель ТИК Реутова Оксана Зотова.
Проголосовать могут совершеннолетние граждане России, прописанные в городском округе и обладающие активным избирательным правом, причём как в помещении УИК, так и удалённо, через систему дистанционного электронного голосования.



Все участки работают в плановом режиме.

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#единый день голосования
В США исчезнет потребность использовать Россию, не исключил Песков
06 сентября 2024, 14:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские власти не исключают, что в США наступит ситуация, когда не будет потребности в использовании Москвы и представления двухсторонних отношений в жертву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в Белом доме негативно отреагировали на слова Путина о кандидате в президенты США Камале Харрис на Восточном экономическом форуме. Российский лидер сыронизировал и предложил поддержать Харрис, поскольку Байден порекомендовал своим союзникам сделать это. В ответ на это Штаты призвали Путина не говорить о выборах в стране и не вмешиваться в них.

Песков подчеркнул, что могут настать времена, когда у американцев больше не будет потребности в том, чтобы использовать Россию как инструмент политической борьбы. Также не исключено, что сотрудничество больше не будет приноситься в жертву этой внутриполитической борьбы.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.

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#дмитрий песков
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#выборы
#сотрудничество
#политика
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Жена Стрелкова опровергла информацию о его отправке в зону СВО
06 сентября 2024, 14:41

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Жена осужденного экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская, заявила, что информация об отправки ее мужа в зону СВО является недостоверной.
«Это вброс, не является действительностью. Кто-то сделал вброс», — сказала Регинская в беседе с «Газетой.Ru».

При этом адвокат Стрелкова Александр Молохов не стал комментировать информацию объяснив это тем, что не хочет навредить своему подзащитному.

«Как русский офицер и патриот Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству. Но, подчеркиваю, никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его «экстремистская» статья не предполагает такой возможности», — написала Регинская в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что сама сообщит, если в деле ее мужа появятся какие-либо изменения.

Напомним, ранее Shot со ссылкой на собственный источник написал, что в результате переговоров Стрелкову заменили тюремное заключение на службу в зоне СВО. По данным издания, фактически, данный вопрос уже окончательно решён, однако остаётся ряд формальностей.

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#telegram
#сво
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Зеленский призвал западных союзников завершить конфликт на Украине осенью
06 сентября 2024, 14:35

Фото: сайт Кремля

Западные партнёры Украины должны принять все меры для того, чтобы конфликт с Россией был закончен нынешней осенью. Это поможет восстановить «надежный международный порядок безопасности».
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии. Слова главы киевского режима передаёт издание «Страна.UA».

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина и союзники Киева должны предпринимать совместные усилия для того, чтобы прекратить конфликт с Россией в означенные сроки. Именно это, по его словам, приведёт к восстановлению утраченной международной безопасности.

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#конфликт
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#украина
#владимир зеленский
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Общественный штаб: выборы столичных депутатов начались в штатном режиме
06 сентября 2024, 14:28

Фото: iStock/nemchinowa

Выборы московских депутатов начались в столице в штатном режиме. Об этом рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, его слова приводятся на сайте ведомства.
«Штаб уже начал свою работу, на всех избирательных участках Москвы находятся наши наблюдатели – которые сообщили, что все УИКи открылись вовремя и в штатном режиме», – рассказал Ковалёв.

По его словам, за их работой будут следить видеонаблюдатели на протяжении трех дней выборов.

Напомним, с 6 по 8 сентября москвичи выбирают депутатов в Мосгордуму, при этом жители Троицкого и Новомосковского округов будут голосовать за муниципальных депутатов. Проголосовать онлайн можно с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.

Ранее сообщалось, что уже в общей сложности проголосовали уже более 600 тысяч москвичей. Из них 20,5 тысяч проголосовали с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ). Также было выдано порядка порядка трёх тысяч бумажных бюллетеней.


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#подмосковье
#жители
#онлайн
#наблюдатели
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Германия собирается передать Украине более 70 танков Leopard
Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard 1А5
06 сентября 2024, 14:24

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Власти Германии планируют совместно с Данией и Нидерландами передать Украине ещё 77 танков Leopard 1A5, придём сделать это в кратчайшие сроки. Об этом в пятницу сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции на авиабазе Рамштайн.
Он подчеркнул, что Берлин уже совместно с Копенгагеном поставил Киеву 58 танков такого типа. Ещё 77 машин планируется передать как можно быстрее.

Напомним, что в пятницу в Германии проводится заседание контактной группы по военному содействию Украине, на котором очно присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

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#всу
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«Оскорбил все народы Азии»: Китай осудил украинского посла в Японии
Китай назвал оскорблением визит украинского посла в японский храм Ясукуни
06 сентября 2024, 14:22

Автор фото: istockphoto/Sky_Blue

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский продемонстрировал неуважение к Китаю и оскорбил все азиатские народы, посетив храм Ясукуни в Японии. Об этом сообщает китайское издание China Daily.
Украинский посол посетил японский храм 3 сентября, когда Китай праздновал победу над японскими захватчикам в войне с 1931 по 1945 год. В тот же день украинское посольство в Японии сообщило, что «Корсунский отдал дань уважения мученикам, которые погибли за японскую нацию». Позже это сообщение удалили.

В храме Ясукуни, по сообщению China Daily, почитают японских преступников, которых осудил Международный военный трибунал.
«Называть этих военных преступников мучениками, погибшими за Японию, является серьезным оскорблением чувств азиатских народов, включая китайский народ», – пишет издание.

Также в Китае заявили, что у украинских дипломатов нет даже элементарных знаний истории. Случившееся назвали серьезным нарушением принципов международного сообщества.

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#война
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Глава СПЧ Фадеев: РФ должна быть открыта для мигрантов, но с жёсткими правилами
06 сентября 2024, 14:18

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Россия может быть ещё более открытой для мигрантов. Однако правила их пребывания в стране должны быть достаточно жёсткими.
Такое мнение высказал советник президента, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, в настоящее время Россия не может в должной мере справиться с потоком мигрантов, которые наводняют страну, прибывая из республик бывшего СССР. В результате разного рода проблемы, в том числе и криминальные, возникают на постоянной основе.

«С одной стороны, наша страна должна быть открыта, как земля обетованная. С другой стороны, должны действовать жёсткие правила для мигрантов, чтобы мы сохраняли свою идентичность, оставались самими собой», — сказал Фадеев.

По мнению главы СПЧ, именно в отсутствии такого жёсткого регламента кроется причина многих существующих проблем в области миграции. Он также признал, что разработка таких правил — задача на будущее, а пока страна к ней даже не подступается.

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#разработка
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Игорь Стрелков-Гиркин выходит из колонии
SHOT: Игорь Стрелков-Гиркин выходит из колонии и отправляется на СВО
06 сентября 2024, 14:14

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) выходит из колонии и отправляется в зону СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что адвокатам подсудимого удалось добиться такого разрешения от всех профильных ведомств. В результате переговоров Стрелкову заменили тюремное заключение на службу в зоне СВО. Фактически, данный вопрос уже окончательно решён, однако остаётся ряд формальностей.

Ранее сообщалось, что в конце августа Стрелкова признали склонным к побегу. Однако спустя несколько дней этот статус был снят, благодаря вмешательству его адвокатов.

Суд в январе приговорил экс-министра обороны ДНР к четырём годам лишения свободы за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

В настоящее время он пока находится в колонии города Кирово-Чепецк в Кировской области.

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#игорь стрелков
#колония
#сво
#днр
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Песков назвал несерьезным призыв Тайваня забрать земли России в пользу Китая
Песков: В Кремле не видели заявление Тайваня забрать у России Дальний Восток
06 сентября 2024, 13:54

Фото: Сайт Кремля

В Кремле не восприняли всерьез предложения Тайваня отобрать российские земли в пользу Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября.
В правительстве РФ не видели заявление президента Тайваня Лай Циндэ, который призвал Китай отобрать у России Дальний Восток.
«Нет, мы таких заявлений не видели. Ну и даже если они были, то вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания», – цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее Лай Циндэ заявил, что раз Китай считает Тайвань частью своей территории, то пусть заберет и российский Дальний Восток, который империя Цин передала Российский Империи по Айгунскому договору в 1858 году.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал это заявление оскорбительным и указал на ощущение безнаказанности тайванских властей.

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