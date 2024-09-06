За выборами в Реутове следят более 450 наблюдателей

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
За ходом выборов в Совет депутатов Реутова следят свыше 450 наблюдателей. Это представители Общественной палаты, политических партий и кандидатов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На каждом избирательном участке присутствуют от 10 до 12 наблюдателей. Учитывая, что избирательных участков у нас 46, это почти 500 человек. Они контролируют ход голосование, работу участковых комиссий, соблюдение закона. Жалоб в ТИК от наблюдателей пока не поступало», – рассказала председатель ТИК Реутова Оксана Зотова.Проголосовать могут совершеннолетние граждане России, прописанные в городском округе и обладающие активным избирательным правом, причём как в помещении УИК, так и удалённо, через систему дистанционного электронного голосования.
Все участки работают в плановом режиме.
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Лора Луганская