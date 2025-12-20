«За здравомыслие»: Захарова рассказала об иностранцах, желающих жить в России
Мария Захарова заявила о притоке граждан других стран в Россию
В Россию продолжают приезжать граждане разных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Екатерининском форуме в Москве.
Захарова отметила, что форум помогает разобраться, как новым жителям работать в России.
«Ручейками со всего мира к нам стекаются люди, которые не только поддерживают нас там, в своих странах, борются за здравомыслие у себя на родине, но в том числе и которые хотят стать частью нашей страны», — сказала дипломат.По словам представителя МИД, для одних переезд в РФ — это жизненный выбор, для других — способ найти безопасность. В качестве примера Захарова привела бывшую помощницу экс-президента США Джо Байдена Тару Рид. В сентябре этого года Рид получила гражданство России.