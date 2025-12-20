«За здравомыслие»: Захарова рассказала об иностранцах, желающих жить в России

20 декабря 2025, 13:43

Мария Захарова заявила о притоке граждан других стран в Россию

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

В Россию продолжают приезжать граждане разных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Екатерининском форуме в Москве.





Захарова отметила, что форум помогает разобраться, как новым жителям работать в России.

«Ручейками со всего мира к нам стекаются люди, которые не только поддерживают нас там, в своих странах, борются за здравомыслие у себя на родине, но в том числе и которые хотят стать частью нашей страны», — сказала дипломат.