Кадыров поделился кадрами уничтожения ДРГ ВСУ на Белгородском направлении

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Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинской армии на Белгородском направлении. Кадры были опубликованы в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
По словам Кадырова, диверсанты укрылись в заброшенном здании, откуда пытались стрелять.
Ранне сообщалось, что ВС РФ пресекли попытку украинских ДРГ пересечь российскую границу.
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«Аэроразведка оперативно выявила их локацию, а артиллерия, в свою очередь, быстро ликвидировала противника», – рассказал Кадыров.
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Александр Климов