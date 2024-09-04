Подозреваемого в шпионаже для РФ кита Хвальдимира могли застрелить в Норвегии

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Кита-белуху по кличке Хвальдимир, которую подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, могли застрелить в Норвегии. Об этом сообщают зоозащитные организации OneWhale и NOAH, которые добиваются возбуждения уголовного дела из-за случившегося.
«Любимого «кита-шпиона» Хвальдимира застрелили в Норвегии. OneWhale и NOAH добиваются уголовного расследования, подав заявление в полицейский округ Саннес и Национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений», — указано в публикации OneWhale в соцсетях.По их информации, разные ветеринары, биологи и баллистики изучили травмы на теле Хвальдимира и заявили, что он погиб из-за стрельбы.
Напомним, эту белуху поймали норвежские рыбаки весной 2019 года. На пряжке надетой на нее сбруи нашли логотип фирмы из Санкт-Петербурга, после чего СМИ стали спекулировать на том, что кит — шпионит в пользу России и даже дали ему имя Хвальдимир (сочетание норвежского слова hval — «кит» и имени президента России). Неделю назад, 31 августа 2024 года, кита нашли мертвым.
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