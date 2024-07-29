«Зачем мне администрация?!»: Гладков раскритиковал работу чиновников

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Работу городской администрации раскритиковал глава белгородской области Вячеслав Гладков в рамках оперативного совещания. Губернатору доложили, что завершить некоторые работы по восстановлению жилья, пострадавшего при обстрелах, не удалось. В частности, упоминалась нехватка денег и невыполнение обязанностей специалистами, нанятыми городским правительством.
«Работаете очень плохо! Просто безобразие. А зачем тогда мне администрация нужна, если большую часть работы выполняет правительство по городу?!» — отчитал Гладков одного из докладчиков.
Гладков также отметил, что ему «рассказывают сказки», призвал «не злить» и не доводить «до крайности».
Регион каждый день обстреливают со стороны Украины, Гладков поручил администрации в срочном порядке использовать внебюджетные и муниципальные средства, чтобы ускорить восстановительные работы. Губернатор потребовал выполнить недельный план в объеме более семи сотен объектов.
Работу замедляют, по словам Гладкова, ошибки в заявках, поскольку на их исправление тратятся недели.
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Никита Кротов