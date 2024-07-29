Гладков: ВСУ за истекшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области

Фото: сайт Кремля
За прошедшие сутки украинские войска обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 12 районов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что 28 июля в ходе обстрелов со стороны ВСУ было выпущено 48 артиллерийских и миномётных снарядов, а также были совершены атаки с применением как минимум 36 беспилотников, один из которых сбросил взрывное устройство. В результате украинских ударов пострадали восемь мирных жителей, добавил Гладков.
Также, по словам главы региона, за отчётный день различные повреждения получили пять частных домовладений, два объекта связи, три автомобиля, а также линии электропередачи и объект газоснабжения.
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Александр Бойцов