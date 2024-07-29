Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Женщина с дочерью пострадали при прямом попадании снаряда ВСУ в жилой дом

Женщина с дочерью пострадали при прямом попадании снаряда ВСУ в жилой дом

Гладков: Подросток и мать ранены при атаке ВСУ в Белгородской области
29 июля 2024, 08:34
Фото: istock / maxim4e4ek

Фото: istock / maxim4e4ek

В Новой Таволжанке Белгородской области россиянка и её 16-летняя дочь пострадали из-за прямого попадания снаряда украинской армии в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
По данным Гладкова, девочка получила закрытый перелом предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. Школьницу доставили в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Мать получила рваную рану ноги и отказалась от госпитализации.



Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

В США заявили о «наступательной дуге» России в ДНР

Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности

В Харькове поразили транспортное предприятие

#губернатор
#дом
#владимир путин
#президент
#мать
#итоги
#жилой дом
#жители
#операции
#сво
#Вячеслав Гладков
#всу
#школьница
#рф
Достижения.рф