Женщина с дочерью пострадали при прямом попадании снаряда ВСУ в жилой дом

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В Новой Таволжанке Белгородской области россиянка и её 16-летняя дочь пострадали из-за прямого попадания снаряда украинской армии в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
По данным Гладкова, девочка получила закрытый перелом предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. Школьницу доставили в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.
Мать получила рваную рану ноги и отказалась от госпитализации.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Мать получила рваную рану ноги и отказалась от госпитализации.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак