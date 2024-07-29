Дрозденко: при атаке БПЛА со стороны ВСУ на Ленобласть пострадавших нет

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При атаке дронов со стороны боевиков ВСУ на Ленинградскую область пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Дрозденко. Чиновник уточнил, что оборонные рубежи помогли заранее обнаружить беспилотники противника, а также обеспечили слаженную работу противовоздушной обороны.
«Сегодня ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.
Кроме того, губернатор считает, что отличившихся военных стоит поощрить. Ранее в российском оборонном ведомстве докладывали, что средства ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 39 беспилотников противника над регионами РФ, включая три аппарата над Ленобластью.
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Никита Кротов