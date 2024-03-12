«Задача-максимум отброшена»: Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об Украине демонстрирует сдвиг в стратегии Запада вокруг Киева, с таким заявлением выступил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
11 марта генеральный секретарь НАТО заявил, что необходимо сесть за стол переговоров и проработать условия, при которых Украину удастся сохранить как суверенную страну.
Пушков заметил, что в Североатлантическом альянсе впервые заявили о важности переговоров, а также не сказали ни слова о возвращении Украины к границам 1991 года.
По его словам, Запад хочет включить Украину в Североатлантический альянс, пусть даже в усечённом виде, чтобы обеспечить себе зону влияния в этом регионе.
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Пушков заметил, что в Североатлантическом альянсе впервые заявили о важности переговоров, а также не сказали ни слова о возвращении Украины к границам 1991 года.
«Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут. Задача-максимум отброшена», — прокомментировал ситуацию Пушков.
По его словам, Запад хочет включить Украину в Североатлантический альянс, пусть даже в усечённом виде, чтобы обеспечить себе зону влияния в этом регионе.
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Евгения Парфентьева