В Красноярске школьник порвал глазное яблоко четверокласснику

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В Красноярске мальчик повредил четверокласснику глазное яблоко, об этом пишет NGS24.RU.
По информации СМИ, школьник ткнул мальчику в глаз неким неустановленным предметом, после чего ему понадобилась помощь врачей.
Пострадавшего ребёнка госпитализировали. В больнице мальчику провели срочную операцию, после чего, по словам матери, у него вылезла катаракта. Врачи сообщили ей, что осложнения на глазу у мальчика появились после полученной травмы.
Женщина также сообщила, что после инцидента ей стали поступать угрозы от отца ребенка, который травмировал её сына, а его мать сделала вид, что её совершенно не волнует эта ситуация.
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Пострадавшего ребёнка госпитализировали. В больнице мальчику провели срочную операцию, после чего, по словам матери, у него вылезла катаракта. Врачи сообщили ей, что осложнения на глазу у мальчика появились после полученной травмы.
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Евгения Парфентьева