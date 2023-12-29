МВД: Полицейский в Белгородской области обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой

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Полицейский из Белгородский успешно обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой в руках, об этом пишет «МВД Медиа».
По информации СМИ, инцидент произошёл в белгородском селе Шишино.В полицию поступило сообщение о том, что рядом с магазином находится нетрезвый мужчина.
По её словам, Бахматов обезоружил злоумышленника, затем задержал его и вызвал подкрепление.
После проверки предмет, который держал в руках мужчина, оказался ручной гранатой Ф-1. Также выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности.
В настоящий момент со злоумышленником работают следователи, подробности происшествия устанавливаются.
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«Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Бахматов прибыл по указанному адресу. Увидев сотрудника, гражданин внезапно достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку. Полицейский среагировал мгновенно», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
После проверки предмет, который держал в руках мужчина, оказался ручной гранатой Ф-1. Также выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности.
В настоящий момент со злоумышленником работают следователи, подробности происшествия устанавливаются.
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Евгения Парфентьева