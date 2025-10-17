Задержан зампред правительства Ивановской области Антон Арсеньев
В Ивановской области задержан заместитель председателя регионального правительства Антон Арсеньев.
Как сообщает Baza, оперативные действия прошли утром — силовики пришли к чиновнику домой.
Антон Арсеньев совмещал должность зампреда правительства с руководством департамента здравоохранения региона. По предварительным данным, причиной задержания стали подозрения во взяточничестве.
Официальные комментарии от властей Ивановской области и правоохранительных органов пока не поступали. Не уточняется, в рамках какого уголовного дела проводились следственные мероприятия и какое именно ведомство инициировало операцию.
Известно, что Арсеньев занимал пост директора департамента здравоохранения с 2022 года, а позже вошёл в состав регионального правительства.
Читайте также: