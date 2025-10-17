Достижения.рф

Задержан зампред правительства Ивановской области Антон Арсеньев

Антон Арсеньев (Фото: пресс-служба правительства Ивановской области)

В Ивановской области задержан заместитель председателя регионального правительства Антон Арсеньев.



Как сообщает Baza, оперативные действия прошли утром — силовики пришли к чиновнику домой.

Антон Арсеньев совмещал должность зампреда правительства с руководством департамента здравоохранения региона. По предварительным данным, причиной задержания стали подозрения во взяточничестве.

Официальные комментарии от властей Ивановской области и правоохранительных органов пока не поступали. Не уточняется, в рамках какого уголовного дела проводились следственные мероприятия и какое именно ведомство инициировало операцию.

Известно, что Арсеньев занимал пост директора департамента здравоохранения с 2022 года, а позже вошёл в состав регионального правительства.

Софья Метелева

