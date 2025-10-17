Задержан зампред правительства Ивановской области Антон Арсеньев

17 октября 2025, 14:21

Зампред правительства Ивановской области Антон Арсеньев задержан силовиками

Антон Арсеньев (Фото: пресс-служба правительства Ивановской области)

В Ивановской области задержан заместитель председателя регионального правительства Антон Арсеньев.