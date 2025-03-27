Задержанная глава Гагаузии Гуцул обратилась к Путину за помощью

Новый посол России в США Александр Дарчиев обозначил ключевые направления своей работы, включая возобновление авиасообщения между странами, упрощение визовых процедур для граждан и возвращение конфискованных Вашингтоном российских объектов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявления дипломата по прибытии в США.