Задержанная глава Гагаузии Гуцул обратилась к Путину за помощью

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала президента России Владимира Путина надавить на власти Молдавии ради ее скорейшего освобождения.
Она обратила внимание, что обращается к российскому лидеру от всего гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям.
Напомним, Гуцул задержали при попытке вылета в Турцию из-за выявленных ограничений на выезд. Сначала ее продержали в аэропорту Кишинева, а после доставили в следственный изолятор.
Читайте также:
В Госдуме заявили об угрозе для Приднестровья
Гуцул: Гагаузия не признает Майю Санду президентом Молдавии
В Госдуме назвали наиболее вероятный сценарий конфликта Молдавии и Приднестровья
«Мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — указано в заявлении Гуцул, опубликованном в ее Telegram-канале.Она также назвала Путина лидером великой державы, который всегда защищал права гагаузского народа.
Напомним, Гуцул задержали при попытке вылета в Турцию из-за выявленных ограничений на выезд. Сначала ее продержали в аэропорту Кишинева, а после доставили в следственный изолятор.
Читайте также:
В Госдуме заявили об угрозе для Приднестровья
Гуцул: Гагаузия не признает Майю Санду президентом Молдавии
В Госдуме назвали наиболее вероятный сценарий конфликта Молдавии и Приднестровья
Элина Позднякова