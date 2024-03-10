Задержка финансирования Запада вынуждает Киев переходить к «плану С»

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Задержка финансирования киевского режима со стороны западных союзников вынуждает украинские власти рассматривать не только план Б, но и план С. Об этом заявила депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Она не раскрыла детально содержание этих планов, однако заметила, что украинские власти ведут переговоры о дополнительной финансовой поддержке с другими странами G7, прежде всего с Японией и Канадой, а также рассматривают возможность существенного сокращения невоенных расходов и повышения налогов.
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Александр Бойцов