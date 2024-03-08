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«Не поможет избежать краха»: Американский эксперт не видит смысла продолжать помощь ВСУ

RS: Финансовая помощь США не спасёт Украину от краха
08 марта 2024, 15:15
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Дополнительная помощь Соединённых Штатов не поможет ВСУ избежать краха на полях СВО, об этом написал американский аналитик Марк Эпископос в своей статье для Responsible Statecraft.

«Чего может достичь пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в свете мрачных реалий? Хотя это и не предотвратит сохраняющуюся угрозу краха, это, вероятно, даст ВСУ шанс на жизнь в ближайшие месяцы», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Эпископос.

Эксперт напомнил, что Киеву требуется не только финансовая помощь. Одной из главных проблем Вооружённых сил Украины является острая нехватка личного состава. В этом случае западные союзники никак не смогут помочь Украине, заключил Эпископос.

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#украина
#сша
#сво
#всу
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Украинские пограничники прикрыли канал перправки мужчин за рубеж
08 марта 2024, 15:25

Фото: iStock/Tomas Ragina

Два украинских «бизнесмена» за 12 тысяч долларов предлагали избежать мобилизации, уехав за границу, сообщает РИА «Новости».
На Украине продолжается борьба с уклонением от военной службы во время военного положения, которое было введено Владимиром Зеленским 24 февраля 2022 года. 8 марта государственной пограничной службой Украины были задержаны два жителя Кривого Рога, подозреваемых в организации нелегальной переправки военнообязанных через границу. Их деятельность обнаружена благодаря оперативным действиям правоохранительных органов.

По сообщению госпогранслужбы, двое мужчин предлагали избежать мобилизации и отправиться за границу, обещая надежность и секретность. За свои услуги они брали плату в размере 12 тысяч долларов за человека. Деньги нужно было заплатить перед выездом, а встреча с потенциальными клиентами проходила в кальянной.

В результате обыска у задержанных были изъяты вещественные доказательства, а также автомобиль BMW X5, которым один из организаторов передвигался. Сейчас следователи собирают все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела против подозреваемых. Если будет доказана их причастность к нелегальной переправке военнообязанных, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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#следователи
#мобилизация
#украина
#суд
#граница
#деньги
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В Германии заявили, что дальнобойные ракеты не переломят ситуацию на Украине
Писториус: дальнобойные ракеты не смогут переломить ситуацию на Украине
08 марта 2024, 15:18

Фото: iStock/Alexyz3d

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что передача Киеву дальнобойных ракет не переломит ситуацию на Украине. Его слова передаёт портал Phoenix.
В первую очередь он отметил, что Германия не собирается вводить свои войска на Украину. Писториус подчеркнул, что такие дискуссии действительно ведутся, но их необходимо завершить.

Затем он добавил, что передача Украине ракет дальнего радиуса действия не разрешит конфликт. При этом для Германии поставки ракет Taurus станут критическими.

Министр заявил, что Германия готова оказывать помощь Киеву, но не в поставках таких ракет.

Ранее власти Германии сообщали, что передача Украине ракет Taurus сделает страну непосредственным участником конфликта.

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#германия
#ракета
#поставки
#украина
#конфликт
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Российские средства ПВО уничтожили почти 800 украинских беспилотников за неделю
Минобороны: 796 беспилотников и МиГ-29 сбили за неделю ВС РФ
08 марта 2024, 14:46

Фото: РИА Новости

За минувшую неделю (со 2 по 8 марта) российские средства ПВО сбили 796 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Помимо этого, авиацией и средствами ПВО были сбиты украинский самолёт МиГ-29, пять британских крылатых ракет Storm Shadow, американская зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot, семь управляемых авиационных бомб Hammer французского производства, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее РИА Новости писало, что за неполные две недели российские войска уничтожили три американских танка Abrams, которые украинская армия тщательно берегла и не выводила на поле боя. Об успешном уничтожении дефицитных образцов техники НАТО в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».

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#спецоперация
#беспилотник
#авиация
#украина
#россия
#минобороны рф
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8 марта ВСУ пять раз обстреляли брянский посёлок Тёткино
08 марта 2024, 14:06

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская армия пять раз за сегодняшний день обстреляла посёлок тёткино в Брянской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано 5 прилетов в районе железнодорожной станции», — сообщил Старовойт.

Напомним, ранее в российском министерстве обороны сообщили о пресечении атак вражеских беспилотников на российские регионы в ночь на 8 марта. 11 дронов были сбиты над Белгородской и Волгоградской областями, после чего в небе над Волгоградской областью уничтожили ещё четыре беспилотника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
#бпла
#всу
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Украинцы срочно снимают деньги со своих счетов в банках
08 марта 2024, 13:10

Фото: iStock/Olena_Z

Причиной тому стал законопроект о новых правилах мобилизации, который рассматривается в Верховной Раде. Законопроект предусматривает блокировку банковских счетов гражданам призывного возраста, которые не явились в военкомат по повестке, пишет ТАСС.
Зампредседателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев выразил озабоченность ситуацией.

«Мы просто вынимаем определенное количество денег из экономики, потому что люди снимают их со счетов уже сейчас, даже не имея одобренного закона», — заявил он.
Егор Чернев считает, что для экономики Украины даже блокировка счетов не станет разумной мерой. А повышенные штрафы за неисполнение закона о мобилизации нардеп назвал более эффективными.

Напомним, что на Украине с февраля 2022 года объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещён выезд за рубеж, повестки выдаются во всех возможных местах, сотрудники военкоматов нередко применяют силу к гражданам.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооружённые силы Украины нуждаются ещё в 500 тысячах мобилизованных граждан. Но проблемы с недокомплектом бойцов украинский пытается решить более жёсткими правилами мобилизации.

7 февраля Рада приняла в первом чтении новую версию законопроекта, который вводит электронные повестки, а также возможность ограничения прав уклонистов, включая запрет на управление транспортом и блокировку банковских счетов.

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#штрафы
#владимир зеленский
#мобилизация
#украина
#деньги
#счёт
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«Скоты»: украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
Украинский пленный: во время обучения в ВСУ мобилизованные живут в трубах
08 марта 2024, 13:09

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки живут в сточных трубах и подвергаются постоянным издевательствам. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал украинский военнопленный Александр Гуприн.
Он добавил, что военные подвергаются жестоким дисциплинарным наказаниям со стороны командиров. Так, одного привязали к дереву, а другого заставили комать яму протяжённостью два метра.

Также Гуприн рассказал, что все новобранцы называют своих командиров не иначе как «скотами».

Отметим, что Александр Гуприн служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он сдался в плен в начале марта 2024 года.

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#мобилизация
#всу
#украина
#военные
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«Бросили все силы»: В Британии заявили о катастрофе ВСУ на полях СВО
Эксперт Меркурис: Положение ВСУ на линии соприкосновения становится отчаянным
08 марта 2024, 12:49

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская армия растеряла почти всю западную технику, в результате чего положение ВСУ становится всё более отчаянным, об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Ситуация на линии соприкосновения становится настолько отчаянной, что украинцам приходится бросать все силы, чтобы защитить свои позиции», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Меркурис.

Эксперт заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно теряют образцы лучшей техники, которую им предоставили западные союзники. В попытках защитить свои позиции, они выгонят технику на линию боевого соприкосновения, где её успешно подбивают российские силы.

По словам Меркуриса, ВС РФ ежедневно совершают порядка сотни боевых вылетов, в ходе которых бомбят украинские позиции.

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#вс рф
#всу
#сво
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Два беспилотника сбиты в Белгородской области
Гладков: два беспилотника сбили в Белгородской области
08 марта 2024, 12:40

Фото: iStock/rancho_runner

Два беспилотника самолётного типа сбиты в небе над Белгородской областью. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что дроны были сбиты в районе населённых пунктов Беломестное и Болдыревка.

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно сообщается, что в результате работы ПВО никто не пострадал, разрушения пока не зафиксированы.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 8 марта над Волгоградской областью средствами ПВО были сбиты 15 украинских беспилотников. В связи с этим были введены ограничения на полёты гражданских самолётов.

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#беспилотник
#белгород
#вячеслав гладков
#пво
#всу
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Франция может начать интервенцию на Украине в случае наступления ВС РФ на Киев
08 марта 2024, 11:46

Фото: Официальный сайт Кремля

Франция может начать интервенцию на Украине, если российская армия подойдёт Киеву, с таким заявлением выступил французский лидер Эммануэль Макрон, его слова передал глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель в интервью L'Independant.
По словам Русселя, Макрон сделал такое заявление в ходе встречи с лидерами парламентских партий.

Президент продекламировал, что Франция может начать интервенцию на Украине, если российская армия начнёт активно продвигаться в сторону Киева и Одессы.

Напомним, ранее Макрон устроил огромный международный скандал, заявив, что лидеры европейских стран обсуждали отправку войск на Украину. После этого главам стран НАТО и ЕС пришлось публично оправдываться, заявляя, что никто из них не собирается становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

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#франция
#украина
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