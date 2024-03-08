«Не поможет избежать краха»: Американский эксперт не видит смысла продолжать помощь ВСУ

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Дополнительная помощь Соединённых Штатов не поможет ВСУ избежать краха на полях СВО, об этом написал американский аналитик Марк Эпископос в своей статье для Responsible Statecraft.
«Чего может достичь пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в свете мрачных реалий? Хотя это и не предотвратит сохраняющуюся угрозу краха, это, вероятно, даст ВСУ шанс на жизнь в ближайшие месяцы», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Эпископос.
Эксперт напомнил, что Киеву требуется не только финансовая помощь. Одной из главных проблем Вооружённых сил Украины является острая нехватка личного состава. В этом случае западные союзники никак не смогут помочь Украине, заключил Эпископос.
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Евгения Парфентьева