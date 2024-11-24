Загоревшийся при посадке в турецком аэропорту российский самолет потушили

Фото: iStock/TonyFuse
Российский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Azimut Airlines, загоревшийся при посадке в аэропорту Антальи, потушен. Как передает РИА Новости, об этом сообщил заместитель губернатора Антальи Туран Эрен.
На борту самолета находилось 79 пассажиров, они были эвакуированы. По данным турецких властей, пострадавшие отсутствуют.
Вечером 24 ноября Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что лайнер возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Читайте также:
Российский самолет загорелся в турецком аэропорту
Шесть рейсов на Сахалине и Курилах задержаны из-за плохой погоды
Два британских истребителя сопроводили российский Ту-142 над Северным морем
Александр Климов