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Загоревшийся при посадке в турецком аэропорту российский самолет потушили

Пожар на борту загоревшегося при посадке в Анталье российского самолет потушили
Фото: iStock/TonyFuse

Фото: iStock/TonyFuse

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Azimut Airlines, загоревшийся при посадке в аэропорту Антальи, потушен. Как передает РИА Новости, об этом сообщил заместитель губернатора Антальи Туран Эрен.


На борту самолета находилось 79 пассажиров, они были эвакуированы. По данным турецких властей, пострадавшие отсутствуют.

Вечером 24 ноября Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что лайнер возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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#самолет
#турция
#пожар
МИД отказался от публичного комментирования кандидатуры нового посла в США
24 ноября 2024, 23:21

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Министерство иностранных дел Российской Федерации отказалось комментировать кандидатуру посла России в США, передает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Отмечается, это связано с наличием законодательных ограничений. Кроме того, в МИД подчеркнули, что Москва «давно определилась с кандидатом».

«Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все», — заявили в ведомстве.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на три осведомленных источника назвал потенциального нового российского посла в Вашингтоне. Согласно публикации директором департамента Северной Америки МИД станет Александр Дарчиев.

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#мид рф
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#дипломат
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Конгрессмен рассказал о будущей энергетической политике Трампа
Уолц: Трамп в будущем использует энергоресурсы во внешней политике
24 ноября 2024, 21:59

Фото: istockphoto/dkfielding

Будущие американские власти станут пользоваться энергетическими ресурсами США во внешней политике, считает конгрессмен Майк Уолц в разговоре с журналистами Fox News.
«Разумеется, наша энергетическая политика будет ключевым компонентом… Соединенные Штаты благословлены нефтью и газом, которые мы можем использовать не только для экономической выгоды дома, но и как лидер свободного мира», — сказал будущий советник нацбезопасности.

Уолц резюмировал, что у Штатов есть энергетические, продовольственные, а также минеральные ресурсы, необходимые, «чтобы сохранять свою экономику самой мощной в мире».

Ранее Уолц высказал свое мнение по поводу того, намерен ли киевский режим бить по Москве и Петербургу дальнобойными ATACMS.

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В МИД публично не комментируют кандидатуру нового посла в США из-за ограничений
24 ноября 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Кандидатуру нового посла в США не комментируют публично, поскольку есть законодательные ограничения, пишет ТАСС, ссылаясь на МИД РФ.
«С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все. В связи с наличием законодательных ограничений публично процесс не комментируем», — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве России.
Перед этим в МИД России призвали южнокорейскую сторону не помогать Украине оружейными поставками. Замглавы ведомства Андрей Руденко отметил, что, если Южная Корея начнет помогать Киеву, то отношения Сеула и Москвы окончательно разрушатся.

Дипломат надеется, что страна будет руководствоваться национальными интересами.

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#сша
#мид
#мид рф
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#закон
#новости
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Путин и Эрдоган поговорили по телефону о двустороннем сотрудничестве стран
24 ноября 2024, 17:56

Слева направо: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Двустороннее сотрудничество стран обсудили президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонного разговора, сообщили в Кремле.
«В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества», — сказано на сайте.
В Кремле уточнили, что планируются контакты по линии профильных ведомств. Кроме того, затронута международная тематика.

Канцелярия Эрдогана сообщила, что турецкий лидер хочет расширить сотрудничество с РФ во многих сферах. В частности, увеличить объемы торговли.

Ранее стало известно, что сказал Эрдоган об обновленной российской ядерной доктрине.

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Песков: администрация Байдена свернула диалог с РФ почти до нуля
24 ноября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Администрация действующего американского президента Джо Байдена свернула диалог с российской стороной почти до нуля, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне», — прокомментировал Песков.
Перед этим Дмитрий Песков говорил о том, что указ президента России Владимира Путина, обновляющий российскую ядерную доктрину, является сигналом для западных стран.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркивал, что теперь документ адаптирован к нынешнему противостоянию с Западом.

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#мир
#сша
#россия
#джозеф байден
#дмитрий песков
#кремль
#новости
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Финских женщин готовят к возможному противостоянию с РФ
The Guardian: финских женщин готовят к возможному противостоянию с РФ
24 ноября 2024, 13:38

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

К возможному противостоянию с Россией готовят женщин в Финляндии, пишут журналисты The Guardian. Уточняется, что речь идет о курсах начальной военной подготовки.
«Я не думаю, что существует реальная угроза столкновения с Россией (...). Но я увидела, что это возможно», — прокомментировала одна участница.

Авторы материала отмечают, что одна из женских групп в возрасте от 18 до 70 лет обучается на территории военной базы на востоке страны. Подготовка проходит при поддержке Минобороны Финляндской республики. По данным The Guardian, в прочие курсы входит подготовка в таких сферах как вождение и кибербезопасность.

Ранее сообщалось, что расследуют Финляндия и ФРГ.

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#финляндия
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Медведев указал на двойные стандарты США по МУС
24 ноября 2024, 12:24

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского сенатора Линдси Грэма* о том, что США должны ввести ограничительные меры, а также уничтожить экономику всех государств, которые помогут Международному уголовному суду (МУС) взять под стражу израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Медведев высказался в своем Telegram-канале.
«И на закуску. Американский сенатор-русофоб и попросту редкий урод Грэм (включён в реестр террористов и экстремистов в РФ) сказал, что Вашингтон должен ввести санкции и уничтожить экономику всех стран, которые помогут МУС арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны Йоава Галанта», — написал российский политик, комментируя последние события в мире.
Медведев указал на двойные стандарты американской стороны. По словам зампреда, США признают МУС для одних глав государств, но при этом «готовы рвать на части» другие за исполнение актов того же МУС.

«Честная, открытая позиция», - резюмировал Медведев.

Перед этим Дмитрий Медведев объяснял рост российских военных расходов.

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#мир
#россия
#сша
#дмитрий медведев
#мус
#новости
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Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла при нападении террористов в Мали
24 ноября 2024, 12:20

Фото: iStock/razihusin

По меньшей мере шесть человек, служивших в частной военной компании «Вагнер», были убиты в результате атаки группировки, связанной с «Аль-Каидой»*, в центральной части Мали. Об этом информирует Bloomberg.
Речь идет о террористической группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*, известной как «Аль-Каида в Сахеле»*. Уточняется, что террористы устроили засаду в регионе Мопти и атаковали колонну ЧВК. В результате чего бойцы были убиты.

Согласно информации сотрудника службы безопасности Мали, погибшие охраняли КПП в центральной части страны. Отмечается, что предыдущий случай нападения в этом районе произошел в пятницу, 22 ноября.

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#всу
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#трамп
#переговоры
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Песков: указ об обновленной ядерной доктрине России — сигнал для Запада
24 ноября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/yulenochekk

Указ главы государства Владимира Путина об обновлении российской ядерной доктрины является сигналом для Запада, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей. Есть определенная закономерность», — прокомментировал пресс-секретарь.
Песков добавил, что российский лидер поручил подготовить изменения доктрины, чтобы адаптировать ее к условиям сегодняшнего противостояния с Западом.

«Но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне», — резюмировал Песков.
Обновления ядерной доктрины были утверждены 19 ноября. В частности, страна может применить ядерное оружие в случае агрессии неядерного государства при поддержке ядерной державы. Российская защита распространяется в том числе и на Белоруссию.

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#мир
#россия
#кремль
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#дмитрий песков
#ядерное оружие
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