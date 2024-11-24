Российский самолет загорелся в турецком аэропорту

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В турецком аэропорту Анталья загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут», передает портал Airporthaber.
Самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся при посадке. В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.
По предварительным данным, жертв в результате ЧП нет. В результате инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта.
Ранее сообщалось, что телефон пассажира Southwest Airlines загорелся во время взлета, что вызвало панику на борту.
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По предварительным данным, жертв в результате ЧП нет. В результате инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта.
Ранее сообщалось, что телефон пассажира Southwest Airlines загорелся во время взлета, что вызвало панику на борту.
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Александр Климов