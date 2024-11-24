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Российский самолет загорелся в турецком аэропорту

Фото: istockphoto/Dushlik

Фото: istockphoto/Dushlik

В турецком ​аэропорту Анталья загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут», передает портал Airporthaber.
Самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся при посадке. В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

По предварительным данным, жертв в результате ЧП нет. В результате инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта.



Ранее сообщалось, что телефон пассажира Southwest Airlines загорелся во время взлета, что вызвало панику на борту.

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#самолет
#инцидент
#пожар
#турция
Композитор Павел Карманов умер на 55-м году жизни
24 ноября 2024, 20:50

Фото: istockphoto/iZhenya

На 55-м году жизни умер композитор Павел Карманов, сообщили в Союзе композиторов России. Причина смерти уточняется.
«Ушел из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова», — сказано на сайте организации.
Карманов родом из Братска Иркутской области. Окончив музыкальную школу и консерваторию, стал автором симфонических и хоровых сочинений, а также создавал произведения для камерных ансамблей, писал музыку для телевидения и кино.

Ранее сообщалось, что на 79-м году жизни скончался режиссер игрового кино Александр Панкратов.

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#россия
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Два россиянина упали во время прыжка с парашютом
РЕН ТВ: два парашютиста упали при приземлении в Подмосковье
24 ноября 2024, 18:54

Фото: iStock/German-skydiver

Два парашютиста получили травмы во время прыжка в Подмосковье. Об этом информирует РЕН ТВ.
Утверждается, что пострадавшие неудачно приземлились. С повреждениями различной степени тяжести мужчин 21 и 49 лет госпитализировали в больницу.

Иные подробности случившегося не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Коломне после прыжка с парашютом погиб экс-владелец радиостанций «Европа Рязань» и «Русское радио – Рязань» Сергей Цыганов. Гибели бизнесмена можно было избежать, если бы тот не совершил роковую ошибку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В деле о поставках «Калашникову» бракованных деталей появился первый фигурант

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#подмосковье
#парашют
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В деле о поставках «Калашникову» бракованных деталей появился первый фигурант
ТАСС: директора «Интертехники» обвиняют в поставках брака концерну «Калашников»
24 ноября 2024, 18:42

Фото: iStock/Thomasaf

Октябрьский районный суд в Иваново арестовал технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова по делу о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Его обвиняют в причинении ущерба концерну на сумму свыше 32 млн рублей. Фигурант дела будет находиться в СИЗО до 12 января.

Морохову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данной статье ему может грозить до 10 лет тюремного заключения. Согласно информации источника, защита уже обжаловала постановление об аресте.

Уточняется, что в период с октября прошлого года по 13 ноября этого года представители подрядчика приобрели в КНР детали по цене ниже установленной договорами и поставили их концерну, заранее зная о несоответствии качества деталей установленным требованиям.

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#ук
#защита
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#рф
#суд
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В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве в результате стрельбы
Подозреваемого в убийстве в результате стрельбы в Марксе везут на допрос
24 ноября 2024, 16:29

Фото: istockphoto/blinow61

Подозреваемого в убийстве задержали в Саратовской области, передает Telegram-канал «Осторожно новости». Уточняется, что подозреваемому Рубику Акопяну 41 год, мужчина владеет черным «Ленд Крузером». Сейчас его везут на допрос.
Перед этим в Следственном комитете сообщили, что по факту стрельбы в Марксе возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

По предварительной информации следствия, злоумышленник открыл огонь во время дорожного конфликта. Один человек погиб, вторым в настоящее время занимаются врачи.

О стрельбе в Саратовской области сообщали очевидцы, в регионе был объявлен план «Перехват». Подробности трагедии устанавливаются.

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#мир
#россия
#саратовская область
#стрельба
#убийство
#криминал
#следственный комитет
#новости
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СК открыл дело по факту стрельбы в Марксе Саратовской области
24 ноября 2024, 15:54

Фото: istockphoto/blinow61

По факту стрельбы в Марксе Саратовской области возбуждено уголовное дело, проинформировала пресс-служба регионального СУ СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и покушения на убийство двух мужчин в Марксе (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — прокомментировали в ведомстве.
По предварительным данным следователей, стрельба произошла на фоне конфликта на дороге между водителями. Злоумышленник выстрелил в двух человек, находящихся в салоне машины. Один человек погиб, у него остался ребенок, вторым сейчас занимаются медики. Личность стрелявшего устанавливают.

Ранее вскрылись подробности стрельбы в Саратовской области.

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#мир
#россия
#саратовская область
#стрельба
#криминал
#уголовное дело
#следственный комитет
#новости
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Появились подробности стрельбы в Марксе Саратовской области
Один человек погиб, еще один госпитализирован из-за стрельбы в Марксе
24 ноября 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Dzurag

Подробности стрельбы в Марксе Саратовской области опубликовал Telegram-канал Shot.
Авторы публикации уточняют, что, по предварительной информации, стрелявший выбрал жертв заранее. Одного человека госпитализировали, второй погиб. По словам местных жителей, у погибшего остался ребенок-второклассник.

Перед этим очевидцы сообщили, что в Марксе произошла стрельба. Нападавший передвигался на машине и покинул место преступления. В регионе объявили план «Перехват».

Стрельбу слышали неподалеку от Парка Победы. Ранее стало известно, что третьекурсница ФСИН из Свердловского региона свела счеты с жизнью. Уточнялось, что девушка обвинила в произошедшем педагогов.

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#мир
#россия
#саратовская область
#стрельба
#криминал
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В Саратовской области неизвестный начал расстреливать людей на улицах Маркса
SHOT: неизвестный открыл стрельбу по людям в городе Марксе Саратовской области
24 ноября 2024, 14:38

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный мужчина открыл огонь по людям в городе Марксе Саратовской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Утверждается, что преступник передвигался на автомобиле и скрылся с места преступления. В регионе объявлен план «Перехват»

По данным очевидцев, звуки выстрелов слышали недалеко от местного парка Победы. Согласно предварительной информации, один человек погиб, ещё один ранен. Стрелявшего ищут.

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#человек
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#саратовская область
#стрельба
#пистолет
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Курсантка ФСИН из Свердловской области свела счеты с жизнью
24 ноября 2024, 14:03

Фото: istockphoto/blinow61

Третьекурсница рязанской академии ФСИН из Свердловской области Арина К. свела счеты с жизнью, пишет Telegram-канал «Генерал ФСИН». По данным портала YA62.ru, девушка была курсантом экономического факультета. Известно, что погибшая обвинила преподавателей в своей смерти.
Согласно открытым источникам, девушка с одинаковыми ФИО и датой рождения родилась и училась в Пензенском регионе.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области проинформировали о недостоверных данных. По информации ведомства, свердловский ГУФСИН не имел контракта с кандидатом и не направлял его на обучение, пишет URA.RU.

Также мама погибшей третьекурсницы поговорила с журналистами URA.RU, сказав, что они из Пензенской области и не жили в Свердловской.

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В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей
Склад с емкостями из-под горючих жидкостей горит в Барнауле на 6 тыс квадратах
24 ноября 2024, 14:02

Фото: istockphoto/blinow61

Склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей загорелся в Барнауле на площади 6 тысяч «квадратов». Об этом проинформировало МЧС России в Telegram-канале.
На месте работают 106 сотрудников ведомства и 31 единица техники. Отмечается, что к тушению пожара также привлечен пожарный поезд.

Информация о пострадавших в настоящее время не сообщалась.

Ранее стало известно, что в селе Новоселье Купинского района Новосибирска при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей. Пожар потушили на площади 80 квадратных метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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