Захарова: Бывший глава МИД РФ Козырев даёт Зеленскому советы о «расправе» над Россией

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подвергла резкой критике бывшего главу МИД страны Андрея Козырева. В одном из интервью тот давал советы просроченному украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом спикер российского МИД написала в своём телеграм-канале. Пост она сопроводила интервью Козырева украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.
Видеозапись интервью она подписала словом «преступники». Во время беседы с журналистом Козырев говорит, что Зеленскому следует «стоять на том, с чего он начал, и просить оружие». Кроме того, видимо, желая польстить главе киевского режима, бывший глава МИД РФ назвал его «ядерным оружием Украины».
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* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке? Ту, которую в дипломатическом словаре прозвали "козыревщиной"», — написала Захарова.
Видеозапись интервью она подписала словом «преступники». Во время беседы с журналистом Козырев говорит, что Зеленскому следует «стоять на том, с чего он начал, и просить оружие». Кроме того, видимо, желая польстить главе киевского режима, бывший глава МИД РФ назвал его «ядерным оружием Украины».
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* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
Александр Бойцов