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Захарова: Бывший глава МИД РФ Козырев даёт Зеленскому советы о «расправе» над Россией

Захарова осудила экс-главу МИД РФ Козырева за его «советы» Зеленскому
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подвергла резкой критике бывшего главу МИД страны Андрея Козырева. В одном из интервью тот давал советы просроченному украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом спикер российского МИД написала в своём телеграм-канале. Пост она сопроводила интервью Козырева украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке? Ту, которую в дипломатическом словаре прозвали "козыревщиной"», — написала Захарова.

Видеозапись интервью она подписала словом «преступники». Во время беседы с журналистом Козырев говорит, что Зеленскому следует «стоять на том, с чего он начал, и просить оружие». Кроме того, видимо, желая польстить главе киевского режима, бывший глава МИД РФ назвал его «ядерным оружием Украины».

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* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
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#захарова
#владимир зеленский
Трамп надеется на положительный исход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
10 марта 2025, 11:33

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на положительный результат по итогам переговоров с Украиной. Встреча делегаций двух стран пройдёт 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия).
Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами из пула Белого дома на борту своего самолёта. Причём глава государства почему-то связал успех переговоров с местом, где они будут проводиться.

«Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы - прим. ред.) принимают различные переговоры», — сказал Трамп.

Он также выразил надежду на достижение «большого прогресса» в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса. По словам президента США, в Саудовской Аравии запланирован целый ряд «различных переговоров».

Ранее сообщалось, что украинская сторона намерена предложить частичное прекращение огня, чтобы добиться от США возобновления оказания военной помощи. В Киеве также опасаются, что Трамп может прибегнуть к шантажу и давлению, чтобы добиться от Украины уступок, выгодных России.

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Economist: У Киева не будет второго шанса в случае провала переговоров с США
10 марта 2025, 09:26

Фото: istockphoto/sb2010

Если переговоры между США и Украиной провалятся, то у последней вряд ли будет ещё один шанс. Вашингтон навяжет Киеву то, что «будет решено между ним и Москвой».
Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на неназванных чиновников. В случае отсутствия прогресса в ходе переговоров Вашингтон будет оказывать на Украину ещё большее давление, отмечается в публикации. В этом случае Соединённые Штаты навяжут Украине «то, что они и Россия решат», считают собеседники издания.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что не допускает мысли о заключении соглашения о прекращении огня в обмен на территориальные уступки. Кремль считает такую позицию Киева «нежеланием воспринимать реальное положение дел на земле».

11 марта американская и украинская делегации должны встретиться для переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). Киев опасается столкнуться с шантажом со стороны США. Украинцы опасаются, что Трамп будет добиваться от них уступок, выгодных России.

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#журнал
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Предполагаемым местом встречи Путина и Трампа может стать Стамбул
Турецкий политолог Озер: встреча Путина и Трампа может пройти в Стамбуле
10 марта 2025, 05:56

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

По словам турецкого политолога, ведущего эксперта экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгина Озера, президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться в Стамбуле. Об этом Озер рассказал РИА Новости.
«По идее встреча Трампа и Путина может состояться в Стамбуле. Технически наиболее подходящей страной является Турция, но с политической точки зрения выделяются две страны: Саудовская Аравия и Индия», — рассказал эксперт агентству.

Озер отметил, что решение о переговорах в Стамбуле будет полностью зависеть от позиции Турции в новых геополитических условиях. Ранее телеканал CNN заявлял, что подготовка ко встрече Путина и Трампа ведется в ускоренном формате.

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Трампа возмутил вопрос репортера о неуважении со стороны Путина
10 марта 2025, 05:11

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп возмутился вопросу репортера Washington Post о неуважении к его персоне со стороны главы РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.
«Вы значительно утратили доверие», — ответил Трамп журналисту.

После заданного вопроса американский лидер сначала уточнил у корреспондента, в каком издании он работает. Диалог произошел в ходе брифинга на борту президентского самолета. Журналист объяснил свою позицию о неуважении Путина к Трампу недавними авиаударами ВС РФ по Украине.

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Будущий премьер Канады Карни: страна никогда не войдет в состав США
10 марта 2025, 02:29

Фото: iStock/rarrarorro

Будущий премьер-министр Канады и избранный глава правящей партии либералов Марк Карни заявил, что страна никогда не станет частью США на фоне угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом премьер сказал в своем обращении.
«Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — сказал Карни.

Будущий премьер сделал свое заявление из-за обострившихся отношений между Канадой и США из-за торговых пошлин. Карни назвал тарифы главной угрозой страны, но подчеркнул, что Канада все-равно добьется успеха.

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