Захарова после речи Макрона о РФ: так зачем французскому послу ехать в Россию

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнюю речь президента Франции Эммануэля Макрона о России и задалась вопросом о целесообразности прибытия посла республики в РФ. Слова Захаровой опубликованы в ее telegram-канале.
«Сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз?», — пишет Захарова в публикации.
Напомним, что 5 марта Эммануэль Макрон заявил об угрозе Франции и Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейский военных на Украине.
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