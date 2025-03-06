Захарова после речи Макрона о РФ: так зачем французскому послу ехать в Россию

Совет министров северных стран, который объединяет правительства стран Скандинавии, объявил тендер на предоставление грантов некоммерческим организациям, которые будут продвигать ЛГБТ*-ценности и гендерную повестку, в том числе, на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает RT. Общая сумма для финансирования подобных НКО, как отмечается, составляет около 8,3 млн датских крон или 103 млн рублей.