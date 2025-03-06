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Захарова после речи Макрона о РФ: так зачем французскому послу ехать в Россию

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнюю речь президента Франции Эммануэля Макрона о России и задалась вопросом о целесообразности прибытия посла республики в РФ. Слова Захаровой опубликованы в ее telegram-канале.
«Сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз?», — пишет Захарова в публикации.

Напомним, что 5 марта Эммануэль Макрон заявил об угрозе Франции и Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейский военных на Украине.

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#россия
#франция
Макрон: Россия представляет угрозу для Франции и Европы
05 марта 2025, 23:11

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия представляет угрозу для его страны и всей Европы. Об этом он сказал в ходе своего выступления, которое транслировалось на телеканале BFMTV.
«Агрессия России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы», — заявил Макрон.

По словам президента, РФ представляет угрозу для Европы в воздухе, социальных сетях и киберпространстве. К тому же Макрон отметил, что Россия планирует к 2030 году увеличить численность армии на 300 тысяч человек. Помимо этого вооруженные силы укомплектуют 300 самолетами и тремя тысячами танков.

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Володин подверг резкой критике главу Минздрава Мурашко
05 марта 2025, 20:20

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал главу министерства здравоохранения России Михаила Мурашко. Это произошло во время правительственного часа, на котором федеральные министры отвечают на вопросы депутатов нижней палаты парламента.
О случившемся рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Предметом критики спикера в адрес Мурашко стало наличие в России изрядного количества непрофильных коммерческих вузов, в которых можно получить диплом медицинского работника.

«Каково качество образования этих врачей? Достаточно ли оно?» — задался вопросом парламентарий, посчитавший замечание Володина в адрес главы Минздрава справедливым.

05 февраля президентом России Путиным подписан закон об ограничении возможности дистанционной и электронной форм обучения для медиков и фармацевтов. Он ставит под запрет дистанционное обучение для получающих медицинское образование студентов, кроме случаев, определенных федеральными стандартами образования. Дополнительное профессиональное медицинское образование будет лицензироваться по видам программ.

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«Подтирают фотографии»: Захарова об удалении — компромата западными политиками
Захарова посмеялась над попытками политиков Запада удалить компромат с Зеленским
05 марта 2025, 19:40

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Западные политики начали удалять и подчищать совместные фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Наблюдаю с умилением, как мировые деятели подтирают свои фотографии с Зеленским. Сначала три года прятались от [главы МИД России] Сергея Лаврова и фотографировались втихаря, бегая от российской делегации, а теперь пытаются избавиться от этого фото-компромата», — написала она в своём телеграм-канале.

Российский дипломат также вспомнила о стихотворении-пародии русского религиозного мыслителя Владимира Соловьева «Горизонты вертикальные…», сравнив западных политиков с «мандрагорами имманентными», которые «зашуршали в камышах».

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей удалил из социальных сетей все совместные фотографии с Зеленским и никак это не прокомментировал.

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#зеленский
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Белый дом: США обсуждают с Украиной двустороннюю встречу
05 марта 2025, 17:10

Фото: istockphoto/ValleraTo

США и Украина обсуждают время и место проведения будущих двусторонних переговоров. Об этом сообщил Майл Уолтц, советник президента по национальной безопасности.
Слова высокопоставленного чиновника приводит информационное агентство Reuters.

«Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о мире», — рассказал Уолтц.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжают вести работу над ростом взаимного доверия в отношениях с Украиной и обсуждают возможность подписания сделки о редкоземельных металлах.

Ранее советник президента по национальной безопасности заявлял, что администрация Трампа по-прежнему готова вести переговоры с Владимиром Зеленским, от которого ждут выражение сожаления по поводу произошедшего в Белом доме инцидента и подтверждение готовности к диалогу.

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#трамп
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В Скандинавии профинансируют продвижение ЛГБТ* и гендерной повестки в РФ и РБ
05 марта 2025, 15:49

Фото: iStock/Atstock Productions

Совет министров северных стран, который объединяет правительства стран Скандинавии, объявил тендер на предоставление грантов некоммерческим организациям, которые будут продвигать ЛГБТ*-ценности и гендерную повестку, в том числе, на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает RT. Общая сумма для финансирования подобных НКО, как отмечается, составляет около 8,3 млн датских крон или 103 млн рублей.
«Необходимо понимать, что на фоне неприятностей у многих американских государственных и частных структур «мягкой силы» некоторые наиболее значимые для ЕС сферы работы с подконтрольными им НКО будут замыкаться на европейское бюджетное финансирование. Кроме того, в генетический код политики скандинавских стран по умолчанию вшита русофобия — и они будут поддерживать любой деструктив», — отметил политолог Владимир Брутер в беседе с телеканалом.
В свою очередь общественник и эксперт в сфере защиты семьи Андрей Цыганов считает, что современная европейская иделология в целом является инструментом по депопуляции человечества. В беседе с Общественной Службой Новостей общественник заявил, что дело заключается в выпячивании интересов меньшинств и проблемах в ювенальной психологии, где мнение детей становится более ценным, чем мнение их родителей.
«Все перечисленное является политическими составляющими, которые не имеют никакого отношения к христианскому базису, лежащему в основе нашей цивилизации, а направлены на его разрушение», — подчеркнул эксперт.
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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
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