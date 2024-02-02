Захарова: Делом против РФ в Гааге Киев усадил себя на скамью подсудимых

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Инициировав дело «Украина против России: толкование и применение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» Киев собственноручно усадил себя на скамью подсудимых, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её обращение опубликовано на сайте ведомства.
Для начала спикер иностранного министерства напомнила, что решение суда в Гааге ограничено его юрисдикцией (которая не действует на территории Российской Федерации).
Однако, даже не учитывая этот фактор, можно сказать, что суд отверг практически все обвинения, которые Украина выдвинула в адрес России. Напротив, Гаагский суд задался вопросом, который не интересовал его ранее — не совершила ли сама Украина геноцид на Донбассе.
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Однако, даже не учитывая этот фактор, можно сказать, что суд отверг практически все обвинения, которые Украина выдвинула в адрес России. Напротив, Гаагский суд задался вопросом, который не интересовал его ранее — не совершила ли сама Украина геноцид на Донбассе.
«Остаётся только поаплодировать киевским умельцам и их западным покровителям: они выстрелили себе в ногу», — заключила Захарова.
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Евгения Парфентьева