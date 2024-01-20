Захарова: Запад отошёл от лозунга о «стратегическом поражении» России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Западные государства отошли от лозунга о нанесении «стратегического поражения» России. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, теперь от западных политиков всё чаще звучат речи о том, что России не дадут победить.
Захарова добавила, что пиарщики западных стран, скорее всего, сейчас работают над формулировкой следующего лозунга, с учётом существующих реалий.
Ранее телеканал CNN сообщал, что российско-украинский конфликт может продлиться ещё от двух до пяти лет. При этом в 2025 году ожидается второе контрнаступление Вооружённых сил Украины.
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Захарова добавила, что пиарщики западных стран, скорее всего, сейчас работают над формулировкой следующего лозунга, с учётом существующих реалий.
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Анастасия Чинкова