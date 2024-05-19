Захарова: Французские власти ищут «новую Новую Каледонию» в Закавказье

Фото: Официальный сайт МИД РФ
Французские власти стремятся найти место под «новую Новую Каледонию», выбирая между Грузией и Арменией, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
«Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией. Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», — написала спикер Министерства иностранных дел.
Так Захарова отреагировала на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о приглашении главы Франции Эммануэля Макрона в страну. По словам грузинского лидера, Макрон может помочь Грузии освободиться «от менталитета советского ига и российского влияния». Зурабишвили призвала французского лидера посетить страну 26 мая - в день независимости Грузии.
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Евгения Парфентьева