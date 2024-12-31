Журналист рассказал о подготовке обращения Ельцина об отставке

Борис Ельцин и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Подготовка обращения Бориса Ельцина об отставке с поста президента России была строго засекречена. Об этом сообщил журналист, фотокорреспондент Юрий Феклистов, проработавший с экс-главой государства более 10 лет, в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что подготовка обращения была очень секретной операцией, чтобы избежать утечки информации. Как правило новогоднее обращение записывается заранее, за два-три дня в Кремле. Специалисты выставляют свет, различное оборудование, после чего производятся съёмки, в которых нет никакой секретности. Обращение Ельцина, напротив, снималось в условиях секретности и в дневное время.
Журналист признался в беседе с агентством, что решение Ельцина об отставке стало неожиданным, а от слов президента у него пошли мурашки по коже.
Также Феклистов отметил, что в этот день жена главы государства Наина Ельцина плакала от счастья, поскольку с её мужа наконец-то свалился груз.
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Журналист признался в беседе с агентством, что решение Ельцина об отставке стало неожиданным, а от слов президента у него пошли мурашки по коже.
Также Феклистов отметил, что в этот день жена главы государства Наина Ельцина плакала от счастья, поскольку с её мужа наконец-то свалился груз.
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Анастасия Чинкова