Захарова: граждане ряда западных стран хотят переехать в Россию

21 августа 2025, 12:57

Фото: iStock/macky_ch

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что граждане ряда западных стран хотят получить гражданство РФ. Об этом дипломат написала в своем telegram-канале.





По словам Захарова, в российские посольства и консульства регулярно поступают обращения от иностранных граждан, которые хотят переехать в Россию. В прошлом году соответствующие запросы поступали от уроженцев США, Германии, Франции,Австралии, Канады и Италии.





«У себя дома эти люди сталкиваются с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей, а в России находят уважение к семейным традициям и человеческому достоинству», — пишет Захарова.