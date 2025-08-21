Захарова: граждане ряда западных стран хотят переехать в Россию
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что граждане ряда западных стран хотят получить гражданство РФ. Об этом дипломат написала в своем telegram-канале.
По словам Захарова, в российские посольства и консульства регулярно поступают обращения от иностранных граждан, которые хотят переехать в Россию. В прошлом году соответствующие запросы поступали от уроженцев США, Германии, Франции,Австралии, Канады и Италии.
«У себя дома эти люди сталкиваются с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей, а в России находят уважение к семейным традициям и человеческому достоинству», — пишет Захарова.
Как отметила дипломат, предоставление российского гражданства иностранцам осуществляется в рамках указа № 702 президента России Владимира Путина. Согласно ему, страна будет оказывать гуманитарную помощь лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.