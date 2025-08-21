Жапаров: РФ не пострадает от введения санкций против банков Киргизии
Санкции Великобритании и США против Центральноазиатского Капитал Банка и других кредитных организаций Киргизии не отразятся на России. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров. Об этом пишет RT со ссылкой на национальное агентство «Кабар».
По словам Жапарова, Центральноазиатский Капитал Банк, несмотря на санкции, будет работать под контролем киргизского Минфина и приносить деньги государству.
Он также отметил, что Россия после введения европейских и американских санкций смогла улучшить собственное производство и сельское хозяйство и начать экспортировать продукцию, которая раньше импортировалась.
«Россия от этого не пострадает», — отметил Жапаров.
Он добавил, что санкции будут иметь последствия в отдельных сферах, но страна от них не рухнет.
«Мы всё это анализируем и видим. Западные страны, вводящие санкции, тоже это понимают», — сказал глава Киргизии.Жапаров также обратил внимание на то, что некоторые страны, которые ввели антироссийские санкции, продолжают вести торговые отношения с Москвой. В пример он привёл Великобританию, заключившую в 2024 году с РФ сделки на $2,2 млрд.
Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас в очередной раз заявила, что страны ЕС будут тренировать боевиков ВСУ и продолжать вводить всё новые санкции против России, пишут argumenti.ru.
Она добавила, что Евросоюз не доверяет договоренностям с Москвой.