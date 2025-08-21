Жапаров: РФ не пострадает от введения санкций против банков Киргизии

21 августа 2025, 12:51

Садыр Жапаров (Фото: kremlin.ru)

Санкции Великобритании и США против Центральноазиатского Капитал Банка и других кредитных организаций Киргизии не отразятся на России. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров. Об этом пишет RT со ссылкой на национальное агентство «Кабар».





По словам Жапарова, Центральноазиатский Капитал Банк, несмотря на санкции, будет работать под контролем киргизского Минфина и приносить деньги государству.



Он также отметил, что Россия после введения европейских и американских санкций смогла улучшить собственное производство и сельское хозяйство и начать экспортировать продукцию, которая раньше импортировалась.





«Россия от этого не пострадает», — отметил Жапаров.

«Мы всё это анализируем и видим. Западные страны, вводящие санкции, тоже это понимают», — сказал глава Киргизии.

