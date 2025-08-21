Зеленский отказался повышать статус русского языка после урегулирования конфликта
Владимир Зеленский прокомментировал вопрос журналистов о возможном предоставлении русскому языку статуса второго государственного. Об этом пишут украинские СМИ.
В интервью Зеленский ясно заявил, что на Украине есть только один государственный язык — украинский.
Таким образом глава киевского режима отметил, что Киев не намерен предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта с Россией
Ранее Верховная Рада Украины рассмотрела предложения о внесении изменений в конституцию, в том числе касающихся статуса русского языка и свободы деятельности Русской православной церкви (РПЦ). Эти инициативы вызвали широкий общественный резонанс.
