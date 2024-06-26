Депутат Рады Ткаченко: Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боёв

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Около 130 тысяч внутренне перемещённых лиц на Украине вынуждено вернулись в свои дома, которые находятся в зоне активных боевых действий или на освобождённых Россией территориях.
Об этом сообщил в разговоре с изданием Times of Ukraine депутат Верховной рады, заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Максим Ткаченко. Главной причиной этого является, по его словам, отсутствие бесплатного жилья от государства, пригодного с точки зрения условий проживания. Преимущественно в числе «возвращенцев» пожилые люди, женщины, дети, нетрудоспособные. Они просто не в состоянии вносить арендную плату за жильё на новом месте, подчеркнул депутат.
Ткаченко также добавил, что зачастую жильё переселенцам за 10-15 тысяч гривен сдают граждане Украины, которые переехали за границу и получают там компенсации. По данным издания, всего на Украине пять миллионов внутренне перемещённых лиц.
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