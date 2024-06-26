Режиссёр Шон Стоун раскрыл влияние Клинтон на судьбу Ассанжа

Фото: Istockphoto / ginosphotos
Основатель портала расследований WikiLeaks Джулиан Ассанж в своё время разозлил Хиллари Клинтон и поэтому подвергся жёсткому преследованию со стороны США. Об этом рассказал режиссёр Шон Стоун.
«Из-за Ассанжа электронная переписка Клинтон просочилась в СМИ. Эти обнародованные данные во многом были связаны с тем периодом, когда она была госсекретарём, с проводимой США политикой. Речь идёт, например, о войне против Ливии и целом ряде других разоблачений. Он рассказал, как «делаются дела», как чиновники продают своё влияние тому, кто предложит большую цену», – отметил Стоун в беседе с RT.Австралийский журналист-расследователь прославился разоблачением военных преступлений США и обнародованием секретных документов американских властей. Соединённые Штаты добивались его экстрадиции. В США ему грозил пожизненный тюремный срок.
Однако во вторник Ассанж был освобождён из лондонской тюрьмы, где провёл около пяти лет. После этого журналист покинул Великобританию и отправится на остров Сайпан, где у него прошёл суд. После того, как на заседании он частично признал свою вину, его отпустили на свободу. Сейчас он уже на родине в Австралии.
Читайте также:
Захарова: Запад растоптал право на свободу слова в отношении Ассанжа
Ассанжа освободили в зале суда
Изнасилование и убийства мирных Америкой: дело Ассанжа, раскрывшего шокирующие секреты США
Лора Луганская