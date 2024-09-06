Захарова: Хочется видеть спорт без маргиналов и гендерных извращенцев

Фото: пресс-служба МИД РФ
Спорт должен быть предназначен для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В разговоре с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) спикер МИД назвала то, что происходит с мировым спортом, настоящим безумием. Она выразила надежду, что это всё-таки «когда-то пройдёт». По её словам, происходящее с благословения Международного олимпийского комитета (МОК) напоминает уже не политизацию, а какую-то «дебилизацию».
Дипломат напомнила о скандалах на Олимпиаде, призванной быть праздником спорта, когда, например, в женских соревнованиях по боксу победила спортсменка из Алжира Иман Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест из-за наличия в организме повышенного содержания тестостерона и мужской хромосомы. Можно также вспомнить допуск до турнира волейболиста из Нидерландов, получившего срок за педофилию. Или то, что в соревнованиях принимали участие спортсмены, ранее уличённые в применении допинга, потому что они по какой-то причине оказались «равнее других».
Творившиеся в Париже безобразия заставили очнуться даже тех, кто ранее был абсолютным скептиком, заключила Мария Захарова.
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Дипломат напомнила о скандалах на Олимпиаде, призванной быть праздником спорта, когда, например, в женских соревнованиях по боксу победила спортсменка из Алжира Иман Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест из-за наличия в организме повышенного содержания тестостерона и мужской хромосомы. Можно также вспомнить допуск до турнира волейболиста из Нидерландов, получившего срок за педофилию. Или то, что в соревнованиях принимали участие спортсмены, ранее уличённые в применении допинга, потому что они по какой-то причине оказались «равнее других».
Творившиеся в Париже безобразия заставили очнуться даже тех, кто ранее был абсолютным скептиком, заключила Мария Захарова.
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Александр Бойцов