Захарова высказалась о спортсменах, которые спонсируют Киев

Фото: сайт МИД РФ
Примирения со спортсменами, спонсировавшими Киев, быть не может. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ, пишет РИА Новости.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.
По её словам, в этой ситуации не может быть и речи о каком-либо примирительном тоне. Она отметила, что речь в таком случае идет о деньгах, которые идут на убийство российских граждан, детей и военных, а также разрушение гражданской инфраструктуры.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и её дочерних СМИ не останутся без ответа.
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«Другое дело, если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай Бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом», — сказала она.
По её словам, в этой ситуации не может быть и речи о каком-либо примирительном тоне. Она отметила, что речь в таком случае идет о деньгах, которые идут на убийство российских граждан, детей и военных, а также разрушение гражданской инфраструктуры.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и её дочерних СМИ не останутся без ответа.
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Дарья Осипова