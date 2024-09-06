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Захарова высказалась о спортсменах, которые спонсируют Киев

Захарова: примирения со спортсменами, спонсировавшими Киев, быть не может
06 сентября 2024, 07:29
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Примирения со спортсменами, спонсировавшими Киев, быть не может. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ, пишет РИА Новости.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.

«Другое дело, если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай Бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом», — сказала она.



По её словам, в этой ситуации не может быть и речи о каком-либо примирительном тоне. Она отметила, что речь в таком случае идет о деньгах, которые идут на убийство российских граждан, детей и военных, а также разрушение гражданской инфраструктуры.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и её дочерних СМИ не останутся без ответа.

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#россия
#убийство
#форум
#вэф
Песков назвал одно важное оправдание для цензуры в СМИ
Песков выступил за полную свободу информации, но не в условиях войны
06 сентября 2024, 06:49

Фото: istock/microgen

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на его убежденность в необходимости полной свободы слова, в условиях военных действий цензура оправдана.

«Ограничивать информацию нельзя, но в состоянии войны, в котором мы находимся, такие меры оправданы», — подчеркнул Песков. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.
Он отметил, что по окончании военного конфликта должна быть восстановлена полная свобода информации. Песков также подчеркнул важность патриотической работы СМИ и привел в пример агентство ТАСС, как источник правдивой и аргументированной информации.

Ранее сообщалось, что России пора выбирать День победы в честь окончания СВО, заявил военкор Юрий Котенок, отвечая на слова замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова об уже состоявшейся победе России в СВО.

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#сво
#песков
#патриотизм
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Трамп оценил высказывание Путина о поддержке Харрис на выборах
Трамп: не знаю, как расценивать заявление Путина о поддержке Харрис
06 сентября 2024, 04:55

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента Камалы Харрис.
Политик признался, что пока не вполне понимает, как реагировать на такую позицию.

«Путин сегодня поддержал Камалу Харрис. Не знаю, стоит ли мне позвонить и поблагодарить его. <...> Я не понимаю, как это расценить, не уверен, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

Ранее в Белом доме также прокомментировали высказывание Путина, призвав Россию «прекратить вмешиваться в выборы» США.

Напомним, что 5 сентября на Восточном экономическом форуме Владимир Путин выразил надежду, что в случае победы на выборах Камала Харрис не станет ужесточать санкции против России. Президент также отметил её «заразительный смех», намекнув, что это говорит о её хорошем настроении.

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#выборы
#сша
#владимир путин
#президент
#трамп
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Байден по ошибке заявил о визите в Северную Корею вместо Южной
06 сентября 2024, 03:45

kremlin

Президент США Джо Байден допустил оговорку, утверждая, что посещал Северную Корею (КНДР) для консультаций по производству компьютерных чипов, прежде чем быстро исправиться.
«Я посещал разные страны мира — от Северной Кореи, (...) Южной Кореи и других стран, чтобы добиться открытия заводов по производству компьютерных чипов в Соединённых Штатах», — заявил Байден, отметив важность международного сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее, в июле, Байден уже несколько раз оговаривался в публичных выступлениях. Одной из таких ошибок стало упоминание Владимира Путина как президента Украины, после чего он быстро пошутил, что собирается «победить Путина».

Напомним, бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, украинская армия не смогла достичь никаких стратегических целей в этом регионе.

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#страны
#байден
#кндр
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Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
06 сентября 2024, 02:31

Фото: istock/butenkow

Российское посольство в Аргентине призвало власти страны воздержаться от одностороннего подхода к украинскому конфликту. Это заявление прозвучало в ответ на критику аргентинского МИДа от 4 сентября.
В заявлении Аргентины осуждался российский удар по городу Полтаве и содержался призыв к прекращению применения силы. Российские дипломаты подчеркнули, что удар был нанесён по учебно-тренировочному центру Вооружённых сил Украины (ВСУ), где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников. Эти дроны, по словам посольства, ежедневно используются для атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население России.

«Призываем аргентинскую сторону воздержаться от однобоких суждений и объективно оценивать происходящее в зоне украинского конфликта», — отметили в российском диппредставительстве.
Удар по центру в Полтаве был нанесён 3 сентября, и, как сообщили в Минобороны России, все цели операции были достигнуты.

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#минобороны
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#аргентина
#россия
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На выборах в Подмосковье будут работать свыше 8 тыс. наблюдателей
05 сентября 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

За ходом Единого дня голосования в Московской области будут следить более 8 тыс. наблюдателей. Об этом заявили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«За выборами местных депутатов станут следить три категории наблюдателей: 1187 человек - от общественных палат; 2681 – от кандидатов и 4153 человека – от избирательных объединений», – говорится в сообщении.
Уточняется, что все они ознакомлены со своими правами и действиями на избирательном участке, а также во время выездных голосований. Они будут наблюдать за процессом голосования, подсчётом голосов и определением результатов выборов.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Ранее сообщалось, что Подмосковье 6-8 сентября пройдут выборы депутатов муниципальных Советов в 25 городских округах, ещё в трёх состоятся довыборы.

В ходе выборов в муниципальные Советы депутатов суммарно будет оспорено 580 мандатов.

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Депутаты Мособлдумы будут следить за голосованием на выборах в своих округах

Депутаты Мособлдумы будут следить за голосованием на выборах в своих округах
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Цивилев: многие страны разделяют позицию нашей страны
05 сентября 2024, 22:02

Фото: iStock/macky_ch

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев выразил уверенность в том, что многие государства мира на самом деле разделяют позицию России о мироустройстве, однако не все осмеливаются об этом открыто говорить.
Он также отметил важность международных взаимодействий с другими странами для того, чтобы доносить им позицию России.

«Многие государства нашу позицию разделяют, но некоторые боятся это говорить публично. Друзей у нас становится всё больше и больше, потому что наша позиция — она понятна и проста, и Владимир Владимирович несёт сейчас огромную ответственность не только за нашу страну, он возглавил сейчас формирование нового мироустройства», — приводит NEWS.ru слова Цивилева.

Ранее сообщалось, что в Белом доме призвали президента России Владимира Путина перестать говорить о выборах президента США.

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#политика
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Белый дом призвал Путина перестать говорить о выборах президента США
05 сентября 2024, 21:40

Фото: iStock/YayaErnst

В Белом доме призвали президента России Владимира Путина перестать говорить о выборах президента США. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.
Сегодня Путин иронично заявил, что после того, как Байдена сняли с президентской гонки, следует поддерживать нового кандидата от демократов — Камалу Харрис. Эти высказывания и попросили Кирби прокомментировать.
«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал вмешиваться», — возмутился официальный представитель Белого дома.
Стоит отметить, что во время своего выступления Путин также подчеркнул, что российская сторона не имеет права определять фаворитов на пост главы США, поскольку в конечном счете выбор будет сделан американцами. А Россия, как отметил Путин, уважительно относится к волеизъявлению жителей Штатов.

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#путин
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Трамп намерен создать комиссию для аудита правительства США во главе с Маском
05 сентября 2024, 21:34

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президент США от республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, которую возглавит предприниматель Илон Маск.
Экс-президент, выступая на Нью-Йоркском экономическом клубе, отметил, что комиссия будет проводить проверку финансов, эффективности работы правительства и готовить рекомендации по радикальным реформам.

Трамп подчеркнул, что возглавит эту комиссию бизнесмен Илон Маск, который ранее поддержал кандидата от Республиканской партии.

Ранее в понедельник газета Washington Post писала, что в случае победы Трамп создаст комиссию для проведения аудита правительственных программ.

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#правительство
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Трамп сделал неожиданное заявление о санкциях США
Трамп: санкции США ослабляют позиции доллара по всему миру
05 сентября 2024, 21:29

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что санкции США в конечном итоге ослабляют позиции доллара по всему миру. С такими словами он выступил в Экономическом клубе в Нью-Йорке. Однако, по его словам, санкции можно и нужно применять против заслуживающих таких мер стран, но с последующей их отменой.
«Я ввожу санкции и снимаю их как можно скорее, потому что в конечном итоге они убивают доллар и все, что он представляет <…> Мы должны продолжать оставаться мировой валютой, я думаю, что это важно», — пояснил республиканец.
Ранее издание Politico сообщало, рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения военной помощи Киеву на 50 миллиардов долларов, так как Штаты перестали спешить в этом направлении, когда угроза победы Трампа на выборах стала ниже.

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